世界夢號停靠高雄港「曾載3名武漢肺炎病例」指揮中心：都未下船

▲星夢郵輪《世界夢號》 。（圖／業者提供）

記者洪巧藍／台北報導

「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」曾經載運3名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，該郵輪現在停靠在高雄港。中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，經過專家會議討論，相關船員列接觸者不允許下船，至於遊客必須等到徹底清消之後才會允許下船，也就是說，目前並沒有讓船上人員及旅客下船。

據港媒hk01報導，該航次的世界夢號於1月19日從廣州南沙出發，是為期5晚的越南之旅，上下船乘客4482人，以及有1814名船員。報導中星夢郵輪表示，第一位確診染病的乘客為肇慶人，其於1月19日在廣州南沙登船，並於1月24日返抵廣州。該名乘客在南沙碼頭接受南沙疾控中心的檢測，檢測結果當時為陰性；至於另外兩名同船乘客則是在周一確診。

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中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，由於世界夢號上一個行程曾經有三名武漢肺炎病例發病，專家會議建議，船員列為接觸者不允許下船，其他遊客，必須要求徹底清消之後，才允許下船。

據了解，該郵輪現在在高雄港，2月5日會從高雄港出發到香港，然後再回到日本那霸。目前合作的旅行社包含，雄獅旅遊、永業旅行社、百威旅行社、新進旅行社等，目前尚未得知旅行社後續作法。