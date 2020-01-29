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外籍漁工出海作業受傷　海巡不分國籍緊急救援

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▲海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，協助高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，協助高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，1月28日晚間10時許，接獲通報，一艘高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員作業時，不慎遭船上斷裂鋼索擊中，左腹部及左大腿受傷請求協處，所幸受傷船員經海巡緊急送醫後暫無大礙。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，協助高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「勝」字號漁船呂姓船長表示，於青山港外約5浬處海域作業時，該名印籍船員因操作機械不慎受傷（意識清楚、無生命危險），船上亦無相關醫療用品可處置，需緊急進港送醫治療，將軍漁港安檢所值班人員獲報後，立即聯繫台南市將軍消防分隊協助受傷船員送醫，並由將軍安檢所人員及救護人員一同協助將受傷船員搬運下船，後續由救護車將受傷船員送至台南奇美醫院治療，呂姓船長對海巡隊協處表示感謝之意。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，協助高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，協助高雄興達籍「勝」字號漁船上印尼籍船員受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，救援不分國籍，海巡署人員秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若有任何需要協助之處，南部分署當以最快的速度全力協助或救援以維護國人的生命財產安全，若需南部分署協助，民眾隨時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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