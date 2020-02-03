7月嬰頭上出現大片瘀青！無照保母被控裝傻：不知情　家長怒驗傷報警

▲施姓民眾在臉書上爆料，小孩帶去給保母照顧後頭上出現大片瘀青，對方卻辯毫不知情，氣得向警方報案。（圖／截圖臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市施姓民眾2日在臉書社團指出，大年初六將7個月大的兒子交給黃姓保母照顧，豈料，傍晚帶回家之後竟發現兒子頭上出現一大片瘀青，打電話詢問黃姓保母，黃卻說毫不知情，施氣的上網爆料，並到派出所提出傷害告訴。警方表示，該案已受理，由於雙方各執一詞，目前已交由檢方做進一步調查釐清。

施姓民眾昨日下午4時許在臉書社團《豐原好康聯盟社團》PO文爆料，指初六開工時將小孩帶去給保母照顧，才短短10幾個小時，小孩子頭上就多了一大片瘀青。她說，當天傍晚約6時10分許，到保母家接小孩，但當時房間燈光較暗沒有注意到，回到家才發現兒子頭部左半邊整個瘀青，其他也有少部分紅紅的地方。

▲施姓民眾2日下午4時許，於臉書社團指出小孩帶去給保母照顧後，頭上卻出現一大片瘀青。

發現兒子傷勢後，施姓民眾馬上打電話給保母想問個清楚，但當時保母都不接電話，直至帶小孩驗傷、隔天至警局製作筆錄後，保母才狂打電話，還向她問小孩是哪受傷？讓她覺得很火大，竟然裝傻不知情，若是坦白道歉她還能原諒。

施姓民眾PO文中最後說到，該保母並沒有保母執照，當初覺得對方雖然沒執照，但還有一定的專業就給她帶，沒想到帶得這麼不小心，為了錢，有時甚至帶好幾個小孩，提醒其他網友注意豐原黃保母。

豐原警分局頂街派出所長廖俊賔表示，有關民眾於臉書社團《豐原好康聯盟》，反映黃姓保母疑不當照顧案，警方已受理該案並製作筆錄。而面對施姓家長的指控，黃姓保母表示對於小孩傷勢毫不知情、未對小孩施報，因雙方說法不一，已依規定通報市府社會局等相關單位介入瞭解，並交由檢方做進一步調查釐清。

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