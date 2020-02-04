杭州企業30人開會「11人中鏢」　4日封城企業延後開工

▲杭州西湖。（圖／記者李依琳攝）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情肆虐，浙江杭州市4日宣布封城進行封閉式管理，公布規定中包括10項防疫措施，企業也必須延後開工。政府在1月30日曾開記者會表示，「杭州有一家企業，開了個會，30個人裡面有11個人感染上了」。

杭州市副市長陳衛強30日表示，「到1月29日（杭州市）共69例，還在爬坡。當中為什麼有一天特別高，這是有特殊情況的。我們有一家企業，開了個會，30個人裡面有11個人感染上了」。

陳衛強說，這起事件凸顯了「人群聚集」是新型冠狀病毒傳播的一個重要途徑，接下來要做的工作，一是繼續強調居家隔離，自覺隔離，人人隔離；二是採取阻絕措施，逢車必查，逢人必測體溫；三是提升社區和村莊的防控等級，對人員進行排查。

▲浙江省新型冠狀肺炎疫情情況通報新聞發布會30日在杭州舉行。（圖／中新社）

陳衛強還說，「從1月23日武漢封城開始，到今天（30日）是7天，後面還有7天，接下來的疫情把關十分重要，大家要堅持自覺隔離，人人隔離，居家隔離，保護自己也保護他人。」

杭州市政府4日決定實施「防控疫情，人人有責」等10項措施，規定杭州全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測溫，並出具有效證件；外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案。

根據大陸國家衛健委最新數據，除湖北外，浙江在各省確診人數名列第一，達到720例。在浙江省內，溫州340例、杭州132例，台州115例，寧波102例。