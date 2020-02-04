醫療物資分配不均　湖北紅十字會3幹部遭調查

▲湖北紅十字會因為醫療物資捐贈問題遭究責。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

湖北省紅十字會先前被踢爆醫療物資分配不均，省紀委監委今（4日）公開通報，對省紅十字會有關領導和幹部在疫情防控期間接收和分配捐贈款物工作中存在的失職失責問題，予以嚴肅問責。

《環球網》報導，針對反映湖北省紅十字會在捐贈款物接收分配中的有關問題，湖北省紀委監委迅速開展調查工作。經調查，省紅十字會有關領導和幹部在疫情防控期間接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」規定、信息公開錯誤等失職失責問題。

報導指出，依據《中國共產黨問責條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《行政機關公務員處分條例》等規定，經湖北省紀委監委研究並報省委批准決定免去張欽省紅十字會黨組成員、專職副會長職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分。

此外，省紅十字會黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；省紅十字會黨組書記、常務副會長高勤黨內警告處分。省紅十字會其他責任人員按照幹部管理權限由有關黨組織依紀依規處理。

通報指出，打贏疫情防控阻擊戰是當前的頭等大事，在這場事關人民群眾生命安全和身體健康的戰鬥中，紀檢監察機關堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，堅決貫徹落實黨中央和中央紀委、省委重要決策部署，強化監督執紀，嚴肅追責問責，切實為疫情防控工作提供堅強有力紀律保障。

綜合陸媒報導，湖北紅十字會在1月29日發佈《物資使用情況公佈表》，當中顯示一共發放口罩24.5萬個，不過，分發給抗疫一線醫院的協和醫院有3000個，武漢仁愛醫院則收了1.5萬個N95口罩，而仁愛醫院的人數不到協和醫院的十分之一。

此事在微博、微信等平台上瞬間發酵，大批網友要湖北紅十字會出面說明。紅會事後發表聲明，表示有一家企業捐贈3.6萬個KN95口罩，經向衛生健康部門瞭解，該型號產品不能用於新冠肺炎治療定點醫院一線醫護人員防護，但可用於普通防護。