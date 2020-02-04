穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

▲中央流行疫情指揮中心近日幾乎天天開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，各國紛紛進入備戰狀態，台灣政府也在第一時間就上火線做準備，但許多決策卻引來謾罵聲。就有網友在PTT的Gossiping板上表示，對比大陸疫情越來越嚴重，台灣的指揮中心卻天天上火線親自說明，過年時不忘先安定民心，忍不住問卦，「難不成只有我覺得我們的政府已經很努力？」

這位網友在文中表示，對比大陸越來越嚴重，台灣的指揮中心天天上火線親自說明，「身為口罩進口國的我們，明明口罩不夠，過年時不忘先安定民心，不時還要處理利用捐口罩在作亂的」，而且口罩價格也一直很穩定，不像SARS時期漲翻天。

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原PO說，現在政府釋出的口罩價格還不斷下修，相關單位也在盡力修正看有沒有方法讓大家都可以買到，「病例目前也才10名而已，看新聞第一個那個女台商下星期可能也應該快出院了」，原PO最後忍不住給予肯定，「難不成只有我覺得我們的政府已經很努力？」

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明情況。（圖／記者屠惠剛攝）

看到貼文後，大部分的網友也給出肯定，「我覺得目前還不錯啊」、「表現不錯了，只是一堆人亂帶風向」、「謝謝防疫團隊」、「我討厭民進黨，但覺得這次政府做得已經很不錯了」、「不管如何都會有不足之處，只希望疫情快點穩定下來」、「過年到現在沒休息還整天被靠邀，有夠辛苦。」

「不錯了，過完年到現在才幾天」、「一天開不只一次記者會，署長嗓子都啞了」、「這次反應真的快很多，全國都繃緊了神經，從上到下，政府更是每天即時記者會，更何況還是過年期間，辛苦了」、「真的覺得政府做得很好 辛苦了」、「有，當然有些處理有瑕疵，可是反應也很快」、「辛苦而且努力……比他國令人放心」、「我很慶幸我生在台灣QQ。」

其他人也紛紛表示別的意見，「民主國家本來就不會人人滿意啊」、「本來就不可能做到全部人都沒意見」、「努力也可以做的不好。前面都覺得不錯，但現在來一個7天2片是在哈囉？表示之前的樂觀都是計算錯誤」、「口罩事件就是高估民眾的智商，高估某些人的良心，以及低估某些人的惡意」、「是很努力，但特別去捧有意思嗎」、「很多人本來為反對而反對，不是100就是0分，帶對立的其心可議。」

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