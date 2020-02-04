首例！感染武漢肺炎急剖腹　她順利產下3100克健康女嬰

▲順產的女嬰未受到母親感染。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者魏有德／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎確診病例人數持續攀升，陸媒報導，大陸黑龍江省一位懷孕38周的婦人經檢測確定遭感染。醫生評估，為確保腹中孩子安全，在短期內無法自然產子的情況下，決定連夜進行人工剖腹，順利產下一名3100克的女娃。值得欣慰的是，這名女嬰經醫院檢測並未受到感染，目前與母親隔離觀察中。

▲感染武漢肺炎孕婦在醫院接受剖腹生產前檢查。（圖／翻攝央視新聞）

《央視》報導，哈爾濱市衛健委1月30日接到報告，有1例與武漢返哈確診病例有密切接觸的孕婦懷孕38周，發燒達37.3度，經核酸檢測和專家會診確診為新型冠狀病毒感染病人，需協調下一步的診療處置。

報導稱，專家組考慮到懷孕期婦女對病毒性呼吸系統感染的炎症反應明顯增高、病情進展快，尤其到中後期，易演變為重症的特點，而該孕婦未動產、短期內不能自然分娩的實際情況，為確保母嬰安全，決定儘快實施剖腹手術。

▲哈爾濱市一名感染武漢肺炎的孕婦於1月30日順利產下健康女嬰。（圖／翻攝央視新聞）

在哈爾濱市疾控中心消毒人員陪同下，這名婦人於30日深夜23時順利產下1名重3100克的女嬰，母親術後情況良好，女嬰則未受到感染，兩人分別於獨立隔離間觀察和診療。婦人體溫經2月2日測量後已降至36.2度，女嬰產後兩次檢測皆為陰性反應，狀態良好，兩人皆持續隔離觀察中。



▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）