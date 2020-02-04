快訊／香港首宗死亡個案！39歲男病患31日確診「5天就不治」

▲香港通報武漢肺炎首起死亡案例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，香港通報首宗死亡個案。一名住黃埔花園的39歲男病人，本身有長期病患，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院逝世。他是第13宗確診個案，於1月31日確診。衛生防護中心表示，香港至今共確診15起確診個案，有2宗確診個案的感染過程不清晰，病毒有可能在社區蔓延，公眾要有心理準備。

香港衛生防護中心早前公布，該名39歲男子居於香港黃埔，有長期病患史。據悉，他1月29日就出現肌肉痛的症狀，其後便開始發高燒，隨後到伊利沙伯醫院求醫並接受隔離治療，最後，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

▲香港醫管局員工陣線投票通過發動罷工。（圖／翻攝自香港醫管局員粉專）

特首林鄭月娥則於周一（3日）下午會見媒體，公布為進一步大幅度減少內地與香港之間的人員流動，須採取更果斷的整合口岸措施，把所有陸路和海路跨境旅客集中到深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，即暫停在羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳客輪碼頭這四個口岸的旅客清關服務。連同上月30日實行的管控口岸管制區措施，暫時停止提供旅客清關服務的口岸將增加至10個。

不過，有逾萬會員的醫管局員工陣線不滿政府拒絕完全封關，昨晚公布啟動今起連續4日的第二階段罷工，稱料有9,000名會員響應，公立醫院將只有維持有限度服務，警告若政府拒絕接受訴求，會將行動再升級，並於醫管局總部集會。

醫管局表示，由於今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，部份緊急服務受到嚴重影響，急症室只能集中人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。另外，專科門診亦只能提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫管局呼籲所有缺勤醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

香港有關單位目前均根據現行措施，懷疑感染新型冠狀病毒的患者會安排於醫院接受隔離診治。衞生署衞生防護中心會要求曾經與確診患者有密切接觸但沒有出現病徵的人士接受強制檢疫，以做好防範社區傳播疾病。現有三個檢疫中心——麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營，使用情況已接近達到最高容量，正準備使用饒宗頤文化館作為第四個檢疫中心。

截至周二（4日）清晨8時10分，武漢新型冠狀病毒肺炎大陸確診病例20,471宗，425人死亡，疑似病例23,214宗，治癒病例642宗。