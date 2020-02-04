長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變！舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解

▲南蠻堂第3代製作的官網強調老店傳統，但負責人蘇家民被舅舅葉佩根告侵害商標權。（圖／翻攝自南蠻堂有限公司官網）

記者孫于珊／台北報導

創業40多年的台北知名長崎蛋糕名店「南蠻堂」，第2代長子葉佩根在大同、中山區開店，但因傳承接棒出問題，葉佩根控告西門老店的第3代負責人、外甥蘇家民侵害商標權。目前民事部分，雙方已達成和解，蘇家民可繼續使用「南蠻堂」三字，但字體、圖案等須做修改；而刑事部分則還在訴訟當中。

▲第2代與第3代經營的南蠻堂，所用的古帆船圖樣也相同，家族驚爆商標權之戰。（圖／翻攝自南蠻堂餐飲有限公司官網）

這起商標爭議自2018年就開打，雙方從私下爭執一路對抗到網路上，第2代經營的網址是「nanmando」，第3代則是「nanmantang」，2個網站所使用的「南蠻堂」字體和古帆船圖樣都相同，連起源的口徑也一致稱，「台灣長崎蛋糕的創始者葉永青先生於1968年與日本長崎本舖合作，共同在台北市衡陽路創立台灣長崎本舖的創始店。」

之後，葉永青因合夥生意變卦，黯然離開公司，於1971年創立了台灣第一家本土製作長崎蛋糕的店舖。從這裡開始，第2代網站說，葉永青創辦的店舖名為「南蠻堂」，而第3代則說是「南蠻堂有限公司」，之後對於南蠻堂的接棒交班歷程，雙方開始各說各話，不少顧客也被搞得「霧煞煞」。

▲2間南蠻堂主打販售的都是家族知名產品「加壽蛋糕」，外包裝（左為第3代、右為第2代）也極為相似。（圖／翻攝自2家官網）

台北地院2019年12月11日上午開庭，葉佩根和蘇家民都有到場。葉佩根在庭上娓娓道來家族企業的歷程，並說到2010年因母親要求一定要走網路行銷，叫他別用公司名義，用「自己的名字」註冊商標，還表示因當初姐姐不守信，說好要把負責人之位傳給葉佩根兒子，但卻傳給她自己的兒子蘇家民，因此才決定提告，一切都是「誠信問題」。而台北地檢署根據智慧財產局登記文件，認為「南蠻堂」文字、圖案確屬葉佩根，因此依違反《商標法》起訴蘇家民。

▲南蠻堂第2代葉佩根在網站上主張擁有商標權。（圖／翻攝自南蠻堂餐飲有限公司官網）

不過蘇家民的律師則認為，葉佩根的言論沒有證據，反而葉佩根當時在註冊商標時，沒讓當時公司股東知道，疑有「背信」之罪！對於此案，法官將再另期開庭。至於民事部分，雙方已達成和解，蘇家民能繼續使用「南蠻堂」三字，但字體與圖案等須做修改。

▼目前第3代蘇家民的「南蠻堂」已修改商標圖樣，雙方達成和解。（圖／翻攝自南蠻堂有限公司官網）

►IG討論爆款！

【更多新聞】

►苦情妻獲6千萬房產+現金200萬 全因老公與小三狂拍「動作片」



►影／面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭 柳林瑋超激動：指控非事實！

►影／醫院老志工夜間緩步穿馬路被撞死！外送員低頭懊悔…判決出爐