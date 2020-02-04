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社會 社會焦點 保障人權

苦情妻獲6千萬房產+現金200萬　全因老公與小三狂拍「動作片」　

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▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲陶男與小三床上激情，大拍性愛影照，遭老婆發現後連帶賠償100萬元。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

「內心清清楚楚的明白這個世界上最愛我的人就是我老婆」，一名已婚陶姓男子在與女兒的LINE對話中這樣深情自承，沒想到暗地裡卻偷吃楊姓小三，還大拍性愛影照，背叛了這段長達33年的婚姻。老婆發現後怒提告，要求2人連帶賠償300 萬元。台北地院審結，各判2人應連帶賠償100萬元為適，可上訴。

老婆主張，她與陶男是結婚34年的夫妻，共同育有2子1女，2人自年輕時起胼手胝足共同打拼事業數十年有成，她除照顧陶男的日常起居外，也對婆婆侍奉至孝，且提供陶男兄長經濟援助。但陶男後來到坊間參加一課程結識小三。2018年10月6日時，她赫然發現家中電腦存有陶男與小三的大量性愛自拍影片、照片及出遊照片，瞬間五雷轟頂、震驚萬分，一幕幕的裸體影像令她痛苦萬分、難以接受，因此要求2人應連帶賠償300萬元。

陶男則辯稱，他沒有將自行拍攝的相關檔案存在家中電腦內，反控老婆是透過安裝手機間諜軟體、找徵信社偷拍等非法取證方式取得，嚴重侵害隱私權，不得作為證據；陶男還說，縱使他有侵害配偶權，但已取得老婆諒解，並於2018年11月初贈與名下2棟合計約6000萬元的房屋作為補償，並換取每週2日外宿及每年100萬元生活費，故認為老婆無理由再行請求補償，況且請求精神慰撫金也過高。

小三也同樣辯稱，相關檔案證據不合法、300萬元求償過高，甚至否認性愛影照的女主角不是她，因為沒有拍到她的臉。

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陶男把與小三的激情性愛及出遊親密影照都存放於家中無密碼電腦，老婆發現後五雷轟頂！（示意圖／取自免費圖庫pixabay

對於取證方式不合法部分，夫妻女兒證述，家中那台電腦沒有設開機密碼，也沒有設螢幕保護程式密碼，全家人都會使用，且電腦很常是開機狀態，滑鼠動一下電腦就會醒來。而陶男以2筆不動產換取原諒的說法也遭老婆駁斥，稱該贈與是夫妻多年前的約定，與本案無關。

法官審酌後，認為老婆未違法取證，反是陶男未提出證據證明老婆已宥恕，說法不可信，況且陶男與小三皆不否認2人發生性行為，刑事部分已判陶男犯通姦罪，處有期徒刑5月，小三犯相姦罪，處有期徒刑4月確定，所以性愛影照有沒有拍到小三的臉不重要。法官最後認定小三明知陶男為已婚之人，仍恣意與陶男發展婚外情，陶男也破壞家庭幸福及婚姻忠誠，因此判2人應連帶賠償元配100萬元。

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