誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

▲銀行副理阻止詐騙發生，警方頒發感謝狀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳韻如／台北報導

一名公司高階主管阿宏（化名）接到外甥來電，稱自己換了手機，且最近投資，但資金調度出問題。面對外甥不斷訴苦，阿宏雖驚覺有異，但又基於對親人的情感，還是到銀行匯款給對方22萬元。不過，阿宏事後還是用LINE打給外甥確認，才驚覺遭到詐騙，所幸銀行立刻停止交易，款項才免於落入詐騙集團手中。

台北市政府警察局北投分局2019年12月19日接獲通報，稱有民眾遭到詐騙，警方趕到現場後發現，阿宏因接到外甥電話，對方稱自己已經更換手機號碼，且最近投資LED事業，但因資金調度出現問題，開出的支票軋票，想請阿宏幫忙解決。

阿宏基於長輩對晚輩的關心，於是一直提醒對方，「你會不會被騙阿？」、「你們公司在哪裡？」、「公司的統一編號是多少？」等。對方一聽到阿宏提問，險些招架不住，於是立刻假藉公務繁忙掛斷電話，但沒想到過沒多久，對方又再度回撥電話，並且一一回答阿宏先前所問的問題。

雖然阿宏還是起疑為何外甥提供的帳戶是個人戶而非公司戶，不料外甥直接說「舅舅，你不願意幫我沒關係，我自己會再想辦法！」，最終阿宏基於幫助自己親人的情感，還是到銀行匯款22萬給外甥。

▲警方對於此次案件相當重視，於是親赴銀行頒發感謝狀。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過，就在阿宏匯款的同時，銀行的謝姓副理出面關懷提問，阿宏也立刻撥打LINE電話給外甥，沒想到外甥竟回應，「舅舅，我沒有換手機號碼也沒有跟您借錢啊！」阿宏頓時恍然大悟，驚覺受騙，而銀行也立刻停止該筆匯款交易，才讓阿宏的錢免於落到詐騙集團手中。

阿宏事後也報警處理，並向警方表示，當下他應該用福建家鄉話與詐騙集團確認，如果對方聽不懂就破功了，但也好在自己最後有跟外甥確認，銀行也立刻停止交易，才免於災難。

北投分局分局長高鎮文事後對於謝姓副理成功攔阻民眾遭到詐騙的案件非常重視，於是親赴銀行頒發感謝狀給謝姓副理，並感謝其共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件發生。

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