陸企業申請「武大郎」當商標遭駁回　官方：他是烈士

▲「武大郎」被認定為中國官方烈士，不能申請為商標。（圖／翻攝自微博／王洪波）



實習記者陳妙津／綜合報導

近日有大陸網友爆料，北京一間公司申請「武大郎」商標的提案被駁回，獲得的官方回應竟是「武大郎為烈士」，不能申請做為商標使用，防止對社會大眾產生不良影響，引發網友熱議，其中有人質疑，武大郎本是施耐庵所著《水滸傳》中的虛構角色，怎會成為烈士。目前官方已收回該駁回文件，並稱會重新考量審查。

據《北京時間》報導，在網路上瘋傳的駁回文件寫道，「經審查，根據《商標法》第十條第一款第（8）項、第三十條的規定，我局決定駁回上述商標註冊申請，理由如下：『武大郎』為我國烈士，用作商標易產生不良的社會影響，不得作為商標使用。」

從文件上可見，申請時間為去年7月，而通知書則在本（1）月7日發出，上面蓋有正紅色的國家知識產權局商標審查業務印章，並稱若申請人對此駁回決定不服，可以在15日內依規申請複審重查。

國家知識產權局商標局則於14日證實該份文件確實存在。而申請商標的代理申報公司出面說明，原來在官方資料庫「中華英烈網」中，真有名叫「武大郎」的烈士，熱議發生後，官方已收回該駁回文件，未來將重新審查。

網友紛紛對此表示，「居然有人真的叫這名子」、「革命烈士需要尊重，合情合理」、「世界之大無奇不有」、「和水滸沒關係，說清楚」。不過也有網友查詢後發現，在知識產權局商標局的中國商標往內，以「武大郎」作為商標申請的企業其實不少，申請類別五花八門，全部加起來共有73個。

中國《英雄烈士保護法》中明訂，任何組織和個人不得將英雄烈士的姓名、肖像用於或者變相用於商標、商業廣告，以防損及英雄烈士的名譽和榮譽。