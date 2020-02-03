便宜機票團費「預繳再選行程」　1女分飾2角騙孩子同學家長300萬元

▲薛姓女子在Line群組裡1人分飾2角，向前同事、孩子同學家長佯稱可買到便宜機票。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

薛姓女子2016年起，拉過去任職公益團體的同事、孩子的同學家長，成立Line群組，再假扮旅遊業者「Tina姐」，聲稱可取得便宜機票、旅遊行程，到2018年起，陸續騙得約300萬元，因周轉不靈才被揭發1人分飾2角的詐騙行為，薛女日前已因詐騙3人遭起訴，台北地檢署3日追加起訴她另詐3人的犯行。

檢方調查，薛女向群組內成員聲稱，只要先預繳現金，等到有需要的時候，就可用便宜價格，指定班機、航線，或者購買旅遊行程，為了取信成員，還另外申請Line帳號，以「Tina姐」的身分，在群組內聲稱，確實有和薛女合作。因為部分加入群組的成員，確實曾透過薛女買到過便宜行程，因此深信不疑，至少6人預繳了數十萬到上百萬元不等，希望未來有需要時，可直接拿到便宜機票。

但其實薛女只是拿這些錢來挖東牆、補西牆，2018年間，有群組成員發現無法如願出團，才發覺遭到詐騙，因此陸續提告，檢察官日前已將3名被害人提告部分起訴，檢察官3日再將她以相同手法詐騙另外3名被害人部分，以追加方式提起公訴，將由法院併入前案一起審理。

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