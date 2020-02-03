LIVE／口罩實施實名制7天限購2片　21時指揮中心最新說明

▲疾管署說明武漢肺炎最新狀況。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳詩璧／台北報導

台灣撤僑專機今（3日）晚將從武漢起飛，幫助滯留於武漢的200多名台人返台。中央流行疫情指揮中心為了因應「中國武漢肺炎疫情」，晚間9點召開再度召開記者會，針對行政院宣布6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元相關規定說明。

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晚間出席記者會的包括了中華郵政郵務處處長陳敬祥、中央流行疫情指揮中心醫療整備官、疾管署副署長羅一鈞、中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中、國健署長王英偉、健保署長李伯璋和食藥署長吳秀梅。

中央流行疫情指揮中心今日下午5時的記者會上，只要有關台商包機返台事宜，指揮中心指揮官陳時中三緘其口，僅說攸關協商問題，任何時候都可能有變化，要顧及留在武漢的人最大權益，不便講太清楚，強調會嚴格實施全程全人隔離措施，並且會1人1房方式隔離。

而對於隔離者，每天量兩次體溫，若有發現相關症狀會立即後送就醫，場所也會有防護裝備提供檢疫者和工作同仁使用。集中檢疫者不能外出 ，活動範圍以檢疫房間為主，跟附近居民不會有接觸。

據掌握最新情況，該包機將於晚間8點由武漢機場起飛，並由中國東方航空執飛，直抵台灣桃園機場；確定消息傳出後，中央流行疫情指揮中心也在晚間7點50分宣布召開今日第二場記者會，但並未說明將說明內容。