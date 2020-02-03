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台灣非疫區「可以不戴口罩」　沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾戴口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎（2019-nCoV）引起全台恐慌，出現搶口罩的亂象。對此，前立委沈富雄3日在臉書表示，台灣不是疫區，可以不戴口罩，「我如果是2019-nCoV，從境外看這個國家，恐怕會笑掉我全身的環狀大牙。」

沈富雄指出，對付2019-nCoV病毒的要訣是「阻敵於境外，擒敵於國境，殲敵於隔離空間」，三招用盡以後，當然仍會有漏網之魚，但目前看來，不足為患。甚至可以看成是老天在幫大家打疫苗。

沈富雄認為，因為沒有社區感染，所以，張上淳教授說「一般學生不必戴口罩上學」，衛福部長陳時中更進一步說「健康的人不必戴口罩」，而外界質疑為什麼不早點說？為什麼不講得帶點權威？為什麼各相關專業人士不能口徑一致？既然可以不戴口罩上學，為什麼又要延後兩週開學？

沈富雄說，目前口罩的搶購長龍，其恐慌的程度已與疫情不成比例，「我不戴口罩因為不符合三要件的任何一項」，問題是，現在大官們說可以不帶，庶民們已經不相信了。

沈富雄指出，湖北一地確診數7,153、死亡249，死亡率3.48％，排除湖北的中國境內確診數4,638、死亡10，死亡率0.21％，只有湖北的6％，當然，最有可能是武漢的醫療體系負荷過重，瀕臨崩盤。其次，武漢的重症者不可能出門到全國各地，而且到了目的地後與當地慢性病及其他重症等高風險病人接觸的機會相對不大。

沈富雄強調，現在大家怕的是這個病毒傳播力強，尚不知它到了第二地後，威力有多猛，會不會有第二個「武漢」？依目前的趨勢，浙江（溫州）和廣東就很有這個可能，如果大上海或深圳開始封城，台灣想撤「僑」就成為不可能的任務，不過，這些仍屬於「阻敵於境外」的層次。

沈富雄也提到，台灣八個確診病例都是境外移入，嚴格來說，台灣不是疫區，可以不戴口罩，卻為了一個口罩吵得天翻地覆，「我如果是2019-nCoV，從境外看這個國家，恐怕會笑掉我全身的環狀大牙。」

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