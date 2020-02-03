快訊／達共識！部分大專院校延至3/2開學　教育部：行事曆仍需排滿18週

記者許展溢／台北報導

為防止新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，教育部今（3日）下午邀請各校校長召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎，大專校院管理計畫研商會議」，參與會議的校長表示，會議上有共識，大專院校延至3月2日開學為原則，後續將由教育部呈中央流行疫情指揮中心審核後公布。

▲中山大學日前開第一槍，宣布延後開學1週。（圖／中山大學提供）

請繼續往下閱讀...

為了防武漢肺炎病毒傳播，中山大學日前開第一槍宣布延後開學，接著成功大學、逢甲大學等9校早也陸續跟進宣布延後開學。愈來愈多學校自行宣布，教育部急開研商會議，今（3日）下午2點30分邀請各大學校長等代表討論，參與會議的校長提到，教育部在案由一即説明同意延後開學，但行事曆之調整須在開學日前報部備查並公告周知。行事曆仍要排18週，如只上16週，要把第17、18週於之前上課補課的情形填表說明清楚。

台灣各大專院校截至3日中午前發布延後開學時程如下：

中山大學：2月24日開學

成功大學：3月2日開學

逢甲大學：3月2日開學

中信金融管理學院：3月2日開學

高雄師範大學：中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學：專案延至3月30日開學

明道大學：2月24日開學

世新大學：3月2日開學

海洋大學：3月2日開學

清華大學：3月2日開學

陽明大學：3月2日開學



其他人也看了...

影／教育部：大專院校延至2/25以後開學 陸生2/9後暫緩來台

大專院校共識3/2開學...行事曆恐撞7月指考 教育部：以指考優先

