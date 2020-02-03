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不斷更新／延2周開學！全台縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

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▲▼兒童 防疫 流感 口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

▲各級學校相當重視防疫措施。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為降低病毒在校園傳播機率，教育部於2日宣布，高中（含）以下學校開學日延後至2月25日。至於全台各縣市教育局（處）對於寒假輔導、返校日等所做出的因應對策，《ETtoday新聞雲》將不斷更新消息。

【高中職以下】

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基隆市：高中以下寒輔、返校日全數取消，含身心障礙課後照顧班、職業試探及資優營隊等活動。

台北市：明（4日）起暫停各項寒假教育相關活動，寒輔以及公幼的課後留園全都暫停舉辦，11日將推出線上寒輔課程。

新北市：停止高中職以下寒假輔導、返校日、營隊等活動。

桃園市：是否停辦課輔由各校自行決定，目前已有50所國中停止辦理寒輔，高中職則有11校取消寒輔，包含市立永豐高中、中壢高商、中壢家商，和私立復旦高中、永平工商、振聲高中、新興高中、六和高中、治平高中、育達高中、啟英高中。不過教育局2日晚間也表示，3日將與各校商議新的因應措施。

新竹市：縣、市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

新竹縣：縣、市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

苗栗縣：除了照南國中、建國國中及興華高中3校延後辦理寒輔，其餘31所學校皆停辦。

台中市：停止高中職以下寒假輔導。

彰化縣：是否停辦寒輔由各校自行決定，目前已有大同、大村 、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖、二林、信義、彰興、秀水、竹塘、原斗、埔鹽、永靖、彰泰、北斗、芬園、草湖、大城、二水等32校停辦。

雲林縣：停止高中職以下寒假輔導。

南投縣：是否停辦課輔由各校自行決定，目前已有暨大附中、旭光高中國中部、竹山、延和國中等國高中已停辦寒輔及營隊。

嘉義市：停止辦理國中小寒假輔導及營隊等學習活動。

嘉義縣：是否停辦寒輔由各校自行決定。

台南市：是否停辦寒輔由各校自行決定。

高雄市：2月11日前各級學校暫停營隊、補考與重補修、寒假輔導課(含課後照顧、課後留園、學習扶助) 。

屏東縣：是否停辦課輔由各校自行決定。

宜蘭縣：停止高中職以下寒假輔導、返校日、校隊集訓及營隊。

花蓮縣：停止辦理國中小寒假輔導及學習活動，公立幼兒園之寒假課後留園服務亦將暫停辦理。

台東縣：停止寒輔及所有學習活動。

澎湖縣：停止高中職以下寒假輔導、營隊。

連江縣：停止高中職以下寒假輔導。

金門縣：是否停辦寒輔由各校自行決定。

【大專院校】

教育部表示，大學是否跟進延後開學日期，將在3日下午2時30分邀請各校校長進行討論，目前自行宣布的學校如下：

中山大學：2月24日開學。

成功大學：3月2日開學。

逢甲大學：3月2日開學。

中信金融管理學院：3月2日開學。

高雄師範大學：中港澳生延至3月30日開學。

嘉義大學：專案延至3月30日開學。

明道大學：2月24日開學。

世新大學：3月2日開學。

海洋大學：3月2日開學。

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防疫武漢肺炎教育部寒假輔導返校日營隊

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