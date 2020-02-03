今年寒假變長、暑假延後放　長榮、立榮宣布改退票免收手續費

▲長榮宣布，暑假期間已購票旅客，改、退票免收手續費。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮／立榮航空今（3）日宣布，因應教育部防疫措施的寒假假期延後結束及暑假假期延後開始時間，將提供暑假期間已購票的出國旅客改、退票免收手續費服務。

凡持有長榮／立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日（含）由台灣出發之確認機位，並已於2月3日（含）前開立機票者，即日起至2月10日（含），更改其他出發日期且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換之機票或是升等之機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

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▲長榮表示，因應武漢肺炎疫情，2/17起往返兩岸、港澳航班會視情況調整。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮表示，旅客透過長榮航空網站購買的機票，可直接於官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

至於武漢疫情持續延燒，長榮表示，會持續密切注意疫情發展及市場需求，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，相關航班資訊將陸續於官網公告，最新航班異動資訊，敬請旅客於出發前，至長榮航空官網 www.evaair.com、EVA Mobile APP查詢。