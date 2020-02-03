首例！武漢市醫院「8名患者」吃中藥調理身體　痊癒出院

▲8名患者透過中醫順利治癒出院。（圖／翻攝人民日報，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，全球陸續傳出確診病例，但其中重災區武漢市金銀潭醫院3日卻有好消息，有8名病患透過中藥調理身體後，精神狀況明顯好轉，目前皆已順利出院，這也是首批以中醫藥或中西醫結合方式治癒出院的患者。

據《人民日報》報導，中國中醫科學院院士黃璐綺1月28日時，帶領北京西苑醫院和廣安門醫院的醫療團隊，前往第一線武漢市金銀潭醫院支援，並採用中西醫結合辯證治療，大幅改善患者呼吸困難、口乾舌燥、乏力、胸悶或腹瀉等症狀。

繼金銀潭醫院日前才有20名病患集體出院後，3日又再度傳出好消息，其中南院一病區有8名確診肺炎患者痊癒出院，包括重症6例與輕症2例，這是首批以中醫藥或中西醫結合的方式治癒的患者。據悉，病患出院後，醫護人員還贈送他們2週用量的中藥調理藥劑，同時囑咐他們可以適當增強運動，合理飲食，以加速身體恢復。

中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元日前指出，對於新型冠狀病毒感染的肺炎患者，其痊癒後，「我們從臨床上發現」，主要還是針對肺部，對輕症的患者應該沒有後遺症，但是對於重症患者，「可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害，比如肺纖維化。」

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