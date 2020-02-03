武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人戴！

▲前衛生署署長、公衛專家葉金川。（圖／記者趙于婷攝，資料照）



記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，曾任台灣衛生署署長的公衛專家葉金川接受媒體訪問時表示，這次台灣防疫做得很好，唯一敗筆就是「口罩之亂」，目前台灣並沒有社區感染，「現在真的沒必要每個人都戴口罩」，自己也只有3片口罩，現在只用掉1片。而對於口罩缺貨，他則認為，可以讓現有的工廠24小時輪班，人力和錢由政府補助，說不定會更快、更便宜。

葉金川曾經歷過SARS，當年台北市立聯合醫院和平院區封院時，曾進入和平醫院提供協助。而面對這次新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，他表示，這次台灣防疫和醫院措施都做得很好，目前都沒有出現社區感染，但唯一的敗筆就是「人為的口罩之亂」。

請繼續往下閱讀...

日前行政院拍板新台幣2億元建立60條口罩生產線，4-5週後可以日產千萬片。對此，葉金川說，一開始本來就知道4,500萬片口罩「人人搶」一定不夠，的確「量」要增加，但要買機器蓋廠，時效太慢，目前現有的工廠是兩班生產，不如讓現有工廠24小時輪班，人力和加班費由政府補助，這會比蓋廠還要快速。

而對於口罩使用時機，葉金川強調，目前真的沒有必要一直長時間戴口罩，疾管署都有專業人員公布正確防疫SOP，民眾只要依照規定即可，不要相信輿論和網路亂傳的，要從疾管署找最正確的資訊，肯定台灣可以渡過這次疫情。

疾管署防疫醫師詹珮君指出，戴口罩是「一不三要」，一不是「在開放空間不用戴口罩」，三要則是「去醫院看病時要戴口罩」、「免疫力不好的慢性病患者要戴口罩」、「出入人多擁擠的地方要戴口罩」。