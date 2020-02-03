韓粉痛罵研發「武漢肺炎」疫苗要5年：心思都花在哪裡？

▲有韓粉痛罵政府研發疫苗需要5年，心思都花在哪裡。（圖／翻攝自臉書社團《韓國瑜市長後援會》）



記者林彥臣／綜合報導

衛福部長陳時中日前宣布，台灣已成功分離出新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）的病毒株，5年內有機會做出疫苗。對此有韓粉將相關新聞轉載到韓粉社團，並且痛罵政府「影響人民生死的要5年？當今政府的精神氣力和心思到底花在哪裏？」

有網友將研發武漢肺炎疫苗相關新聞，轉載到韓粉社團《韓國瑜市長後援會》表示，「5年？會不會太有效率？政府到底在幹什麼！不是說能力很強？搞反滲透法、搞罷免、搞同婚快的（得）讓人來不及反應，影響人民生死的要5年？當今政府的精神氣力和心思到底花在哪裏？」

其他網友在底下留言回應表示，「5天還是5年？5年後都換別的病了」、「5年？人類都滅亡了」、「給你三個月就不錯了」、「等做出來，台灣2300萬人，活下來剩多少呢？」、「5年？？請蔡英文先去武漢一日遊」、「5年？你好意思講，我還不好意思聽咧」。

▲示意圖，台灣已經成功分離武漢肺炎的病毒株，短期內可望加速檢驗試劑發展，長期可作為研發疫苗的基礎。（圖／路透）

根據《中央社》報導，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，以台灣的醫療水準，分離出病毒株並不是問題，重點在於分離出來以後要做什麼，建議國內研究團隊應集思廣益，短期內可望加速檢驗試劑發展，長期可作為研發抗病毒藥物、疫苗的基礎。

施信如說，就學理來說，只要把病毒養多一點、減毒，就能製作少量疫苗，5年內就有機會做出來，但若要大量生產則必須有疫苗公司投入，建議台灣和國際團隊合作，可望加速疫苗研發及生產。

►偷偷分享少女秘密！