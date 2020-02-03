「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

▲高市議員黃捷收恐嚇信 。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

Wecare高雄發起人尹立，因發起罷免韓國瑜連署一事，不只遭謾罵，甚至還有人寄詛咒信件給他。沒想到現在連「白眼女神」高市議員黃捷也收到了冥紙恐嚇，信件寫著「韓國瑜跟你有深仇大恨嗎，小小年紀選上議員就很了不起嗎」，還夾帶五張冥紙寫著一百萬，「順便給你一些年終獎金，希望你過個好年。」

▲黃捷因挺罷韓收到恐嚇信。（圖／記者吳奕靖攝）

因翻韓國瑜白眼爆紅的高雄市議員黃捷，近日因投入罷韓行動，卻也因此收到了恐嚇信件，信件開頭就以「五百萬夠嗎」嗆聲，更以粗俗字眼怒罵「黃捷三八X，請問你，韓國瑜跟你有深仇大恨嗎，小小年紀選上議員就很了不起嗎，連他的家人也在黑」、「奉勸你要厚道，老天都在看，鬼神也在你身邊喔，不過這一年，你當了議員施政沒半步，黑韓國瑜第一名，本人身邊的人已走了，還有一些錢，你很棒棒，順便給你一些年終獎金，希望你過個好年。」

信件屬名寫上卻是寫上吳秉叡立委敬上，地址寫著新北市新莊區中原路327號。而黃捷則說「我必須再次呼籲韓市長的支持者，即便立場不同，也應遵守法律的底線，不論是網路或是實體的恐嚇，我都將保留證據，進行提告，勿讓惡質的仇恨風氣更加猖狂盛行，而這些威脅和報復行為，只會讓罷韓行動更團結堅定，有人因此害怕也更顯示我們在做對的事情，不必退縮畏懼。」



對於「罷捷」聲浪，黃捷透露，「老實講我一點都不擔心，我從來只擔心我做的不夠好、做的不夠多，若鳳山區的選民真的認為我在議會表現、在地方服務上失職，我也不會戀棧，讓給更有能力、更認真的人。只要還在任期內，即便是最後一天，我都會做好份內工作，持續爭取未能彰顯的公義、關心未能發聲的人群，那才是這份工作對我來說最重要的意義。」

時間對我們來說完全沒用！