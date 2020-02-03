　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高市議員黃捷收恐嚇信 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲高市議員黃捷收恐嚇信 。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

Wecare高雄發起人尹立，因發起罷免韓國瑜連署一事，不只遭謾罵，甚至還有人寄詛咒信件給他。沒想到現在連「白眼女神」高市議員黃捷也收到了冥紙恐嚇，信件寫著「韓國瑜跟你有深仇大恨嗎，小小年紀選上議員就很了不起嗎」，還夾帶五張冥紙寫著一百萬，「順便給你一些年終獎金，希望你過個好年。」

▲▼黃捷現身罷韓現場。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃捷因挺罷韓收到恐嚇信。（圖／記者吳奕靖攝）

因翻韓國瑜白眼爆紅的高雄市議員黃捷，近日因投入罷韓行動，卻也因此收到了恐嚇信件，信件開頭就以「五百萬夠嗎」嗆聲，更以粗俗字眼怒罵「黃捷三八X，請問你，韓國瑜跟你有深仇大恨嗎，小小年紀選上議員就很了不起嗎，連他的家人也在黑」、「奉勸你要厚道，老天都在看，鬼神也在你身邊喔，不過這一年，你當了議員施政沒半步，黑韓國瑜第一名，本人身邊的人已走了，還有一些錢，你很棒棒，順便給你一些年終獎金，希望你過個好年。」

信件屬名寫上卻是寫上吳秉叡立委敬上，地址寫著新北市新莊區中原路327號。而黃捷則說「我必須再次呼籲韓市長的支持者，即便立場不同，也應遵守法律的底線，不論是網路或是實體的恐嚇，我都將保留證據，進行提告，勿讓惡質的仇恨風氣更加猖狂盛行，而這些威脅和報復行為，只會讓罷韓行動更團結堅定，有人因此害怕也更顯示我們在做對的事情，不必退縮畏懼。」

對於「罷捷」聲浪，黃捷透露，「老實講我一點都不擔心，我從來只擔心我做的不夠好、做的不夠多，若鳳山區的選民真的認為我在議會表現、在地方服務上失職，我也不會戀棧，讓給更有能力、更認真的人。只要還在任期內，即便是最後一天，我都會做好份內工作，持續爭取未能彰顯的公義、關心未能發聲的人群，那才是這份工作對我來說最重要的意義。」

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
剛開航就遇武漢肺炎　星宇宣布2/8-3/28澳門航班全部取消
從沒去過武漢也染病！深圳年輕外送員確診「發病前一直在送餐」
深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份
防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「說溜嘴就認錯反省」　苗博雅轟柯文哲：公開透明不是遮羞布

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

簽罷韓連署書送口罩！藍營批沒人性　綠營曝「貨源」：提供正確防疫資訊

堅持繳200萬參選國民黨主席　張亞中轟：黨規意圖使人不參選!

柯文哲爆隔離地　蔡壁如：若開罰我沒有意見

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

國民黨加碼侯友宜「口罩實名制」：民眾到村里長辦公室領

醫療院所口罩荒有解　北市府釋出20萬片戰備口罩

學校沒開⋯全部去安親班、上課輔　柯文哲嘆：我每天都在善後

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

「說溜嘴就認錯反省」　苗博雅轟柯文哲：公開透明不是遮羞布

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

簽罷韓連署書送口罩！藍營批沒人性　綠營曝「貨源」：提供正確防疫資訊

堅持繳200萬參選國民黨主席　張亞中轟：黨規意圖使人不參選!

柯文哲爆隔離地　蔡壁如：若開罰我沒有意見

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

國民黨加碼侯友宜「口罩實名制」：民眾到村里長辦公室領

醫療院所口罩荒有解　北市府釋出20萬片戰備口罩

學校沒開⋯全部去安親班、上課輔　柯文哲嘆：我每天都在善後

「說溜嘴就認錯反省」　苗博雅轟柯文哲：公開透明不是遮羞布

身障停車證擺右邊！他不小心開錯單…BMW車主囂張嗆：你沒眼睛嗎？

唇妝不NG 3大要點！資深彩妝師揭秘：護唇膏一定要提前塗

澳門防疫新規定　所有巴士乘客必須戴口罩

全球第2座！走進魔法世界　「東京哈利波特影城」2023年開幕

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

醉男皮夾忘在小黃車上報失竊　嫌警動作慢「鐵椅砸警車」

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

政治熱門新聞

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

鞠躬25秒！罷韓二階5天破11萬份

政府打造口罩產線　柯：盲目擴廠

柯文哲再嗆陳時中：先跟我講什麼不能講

憑健保卡領口罩　經濟部：不錯再研究

柯文哲曝武漢台商台北隔離地　林濁水：柯大市長救聲量？

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

黃智賢列6點批政府「口罩黑箱」

學校沒開改去安親班　柯文哲嘆：變我們在善後

亂爆隔離地點　柯冷回6個字

柯爆安置地點　黃珊珊：市民應有知的權利

快訊／吳釗燮怒嗆世衛幹部：活在平行時空？是在哈囉？

更多熱門

相關新聞

簽罷韓連署書送口罩！貨源曝光是他

簽罷韓連署書送口罩！貨源曝光是他

武漢肺炎疫情持續延燒，不少人因為買不到叫苦連天，但正當口罩短缺之時引發爭議，高市議會國民黨團召開記者會，指出罷韓團體利用口罩引誘市民連署「救命的口罩拿來做政治操作，不僅是低級，又罷到沒人性」，不過市議員林智鴻則解釋，口罩是立委趙天麟選舉剩下的，送給連署民眾，是提供正確防疫資訊。

聽取運將心聲！高雄小黃中午路邊免收費

聽取運將心聲！高雄小黃中午路邊免收費

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

韓國瑜喊蓋收容所　黃捷：貽笑大方政策

韓國瑜喊蓋收容所　黃捷：貽笑大方政策

「吳斯懷沒認出我！」　3Q陳柏惟報到

「吳斯懷沒認出我！」　3Q陳柏惟報到

關鍵字：

罷韓尹立黃捷恐嚇信

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

開學延期　老師：3月再開學較好

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面