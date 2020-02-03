實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

▲三星摺疊新機Galaxy Z Flip實機影片曝光。（圖／翻攝自Twitter／Ben Geskin）

記者王曉敏／綜合報導

三星新一代可摺疊螢幕手機「Galaxy Z Flip」預計將於11日與三星新一代旗艦機Galaxy S20系列一同發布。隨著發表日期將至，有關於該機款的消息也愈來愈多，科技部落客Ben Geskin稍早於推特曝光了Galaxy Z Flip實機影片，進一步證實了先前洩露的渲染圖，與Motorola RAZR一樣採用「翻蓋式」設計。

影片中可以看到，該機款摺疊起來時呈現方型，大小與市面上的方盒粉餅差不多大，機身為鏡面，顏色是帶有些微炫光的紫色。正面右下方有雙鏡頭，鏡頭模組的左側則配有閃光燈；左下方則有一個與鏡頭模組差不多大的小螢幕，顯示日期、時間及電量。翻開後螢幕四角為圓角，正上方中央以開孔方式放進了前鏡頭。

▼正面小螢幕顯示日期、時間及電量。（圖／翻攝自Twitter／Ben Geskin）

此外，應片中掀開及蓋上螢幕皆可以「單手」完成，不過鑑於影片畫質不佳，目前無法確定該機款的「摺痕」是否明顯。

綜合先前報導，Galaxy Z Flip配備6.7吋Dynamic AMOLED螢幕，螢幕比例為22：9，1200萬像素主鏡頭、1000萬像素前置鏡頭。日前有消息指出，該機款將採用三星最新研發的鋼化超薄玻璃（Ultra Thin Glass，UTG）來取代聚醯亞胺（CPI）薄膜，以減少螢幕磨損及摺痕。據悉，UTG厚度僅為傳統智慧型手機螢幕玻璃的3%。同時，三星也希望能確保摺疊設備的耐用性，避免Galaxy Fold的悲劇再度上演。