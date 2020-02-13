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Galaxy Z Flip台售價48,880元　2/21指定通路雙色上市

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▲▼Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子最新推摺疊機款Galaxy Z Flip已於昨（12）日推出，台灣三星隨即在今（13）日宣布，Galaxy Z Flip確定將在台灣發售，掌心尺寸的Galaxy Z Flip售價為48,880元，並將於2/21於指定通路上市，這款上下摺疊式的手機，販售顏色將會有頑美紫、頑美黑二色。

▲▼Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼掌心尺寸的Galaxy Z Flip大小約與粉餅、眼影盒差不多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，Galaxy Z Flip將於2/13下午5點起至2/17日於三星體驗館、三星智慧館，以及三星商城開放預購，全台於2/21起於指定通路限量上市，消費者可享有星級螢幕維修禮遇、一年延長保固等服務。另外，在三星體驗館、三星智慧館預購的消費者可享有指定機款舊換新加碼現折3,000元。

這次台灣三星也有與其他通路合作，於2/21起，消費者可至中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際指定門市上市；電商通路則有PChome、 momo購物網。

這款摺疊手機相當適合熱愛自拍的使用者，Galaxy Z Flip號稱擁有「免手持鏡頭」功能，因為其軸承可達到無段式角度效果，就像是筆記型電腦一樣，可能調整成使用者需要的角度，你可以不需要額外添購手機腳架，直接將手機放在桌上、矮牆上等處就可以進行自拍。

▼使用者可直接將手機放在桌上、矮牆上等處就可以進行自拍。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

再者，現在有許多人喜愛低角度自拍效果，使用者也可以將手機擺放在地上自拍；另外，消費者也不需要擔心沒手按下拍照鍵，自拍時只要手掌張開對著鏡頭比出「五」，手機就會開始倒數拍照。

另外，Galaxy Z Flip在手機摺起的狀態下，仍有一個1.1吋的螢幕，作為快捷視窗所用；當然，如果你想要在摺起的狀態下進行自拍也是可以，這時候你只要快速地點擊1.1吋螢幕兩下，即可自拍。

▼快速點擊Galaxy Z Flip的1.1吋小螢幕也可作為自拍螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

►影／三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

►Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

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