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Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

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▲▼3C達人Tim哥認為，Galaxy Z Flip有3大理由超勸敗。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3C達人Tim哥認為，Galaxy Z Flip有3大理由超勸敗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星在今（13）日宣布，最新款摺疊手機Galaxy Z Flip即將在2/21正式在台灣上市；不過，有許多人應該都還在觀望該不該入手這支新機？對此，3C達人Tim哥指出，有3大理由超勸敗，分別是：價格親民、攜帶方便，且這次Galaxy Z Flip螢幕採用了超薄可摺式玻璃，摺痕較Galaxy Fold更不明顯。

Tim哥指出，Galaxy Z Flip雖然在台灣訂價也要48,880元，不過相較於上一支摺疊手機Galaxy Fold的台灣售價（68,888元）來說，已算是相當親民；雖然Galaxy Z Flip相較一般的智慧手機來說可能價格還算高，但是Galaxy Z Flip擁有其他智慧手機達不到的功能，以這樣的訂價來說相當值得入手。

而在手機重量方面，Galaxy Z Flip的重量（183克）相較於Galaxy Fold（276.7克）來得輕盈許多，這樣的設計對於多數使用者來說（尤其是女性用戶），攜帶上會更加地方便。Tim哥進一步指出，Galaxy Z Flip可說是適合女性用的摺疊機，因為機款的設計方式、功能性，都可適合女性入手，女性用戶可能會有7成。

在螢幕材質方面，Tim哥認為，Galaxy Z Flip採用的超薄可摺式玻璃摺痕較Galaxy Fold來得更不明顯，這樣的設計會讓使用者接受度大大地提升；另外，Galaxy Z Flip的螢幕觸感較接近目前一般的智慧型手機，使用者會較偏好這樣的觸感。

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