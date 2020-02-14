三星、Google合作再+1！Galaxy S20添Pixel專用「即時字幕」功能

▲三星Galaxy S20將成為首款擁有「即時字幕」功能的非Pixel機款 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Android 10的即時字幕（Live Caption）於去年秋季在Google Pixel 4系列手機上首度亮相，隨後也下放至其他Pixel機款。而最新消息指出，三星最新推出的Galaxy S20系列將成為Pixel手機外第一款擁有此功能的手機。

據科技網站《The Verge》報導，即時字幕功能僅在設備上運作，即生成的字幕將不會發送至Google的伺服器也不會與Google分享，不過該功能僅能自動生產App中的影片、Podcast、語音訊息，無法用在音樂、電話或VoIP（Voice over Internet Protocol）電話。App開發人員也可選擇不與系統共享App內的音頻，在這種情況下，用戶將無法在該App上使用即時字幕功能。

即時字幕功能並非三星及Google透過Galaxy S20加深合作關係的唯一方式。三星在發表會上也宣布，將Google Duo視訊通話功能直接整合到新機介面中，讓視訊通話更容易使用。以往Google Duo的視訊畫質最高可達720p，不過Google表示，Galaxy S20系列將是第一款可進行1080p視訊通話的機款。

雖然三星與Google的關係更進一步，但可惜的是，Google旗下另一款實用App Recorder則似乎未能引進Galaxy S20。Recorder可自動將輸入的語音轉換為文字，且無需利用雲端的幫助就能在AI的助力下擁有高精準度的轉換與搜尋能力，目前該App仍暫時僅Pixel手機專用。

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