　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星、Google合作再+1！Galaxy S20添Pixel專用「即時字幕」功能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy S20。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星Galaxy S20將成為首款擁有「即時字幕」功能的非Pixel機款 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Android 10的即時字幕（Live Caption）於去年秋季在Google Pixel 4系列手機上首度亮相，隨後也下放至其他Pixel機款。而最新消息指出，三星最新推出的Galaxy S20系列將成為Pixel手機外第一款擁有此功能的手機。

據科技網站《The Verge》報導，即時字幕功能僅在設備上運作，即生成的字幕將不會發送至Google的伺服器也不會與Google分享，不過該功能僅能自動生產App中的影片、Podcast、語音訊息，無法用在音樂、電話或VoIP（Voice over Internet Protocol）電話。App開發人員也可選擇不與系統共享App內的音頻，在這種情況下，用戶將無法在該App上使用即時字幕功能。

即時字幕功能並非三星及Google透過Galaxy S20加深合作關係的唯一方式。三星在發表會上也宣布，將Google Duo視訊通話功能直接整合到新機介面中，讓視訊通話更容易使用。以往Google Duo的視訊畫質最高可達720p，不過Google表示，Galaxy S20系列將是第一款可進行1080p視訊通話的機款。

雖然三星與Google的關係更進一步，但可惜的是，Google旗下另一款實用App Recorder則似乎未能引進Galaxy S20。Recorder可自動將輸入的語音轉換為文字，且無需利用雲端的幫助就能在AI的助力下擁有高精準度的轉換與搜尋能力，目前該App仍暫時僅Pixel手機專用。

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Canon預告將推出EOS 850D以及首款8K無反相機EOS R5

三星沒告訴你的事：Galaxy S20和G​​alaxy Buds+有紅色款

影／Galaxy Buds+跟AirPods比一比！　外媒給了這樣的評價

Galaxy Z Flip動手玩：史上顏值最高摺疊手機

是時候換桌布了！Google Earth View添增千張高解析照片　可免費下載

宏碁電競座艙、ConceptD工作站　獲五項2020年iF設計獎

吃午餐、休息都要安檢！美國法院裁定蘋果要求檢查員工包包時間需支薪　

Emoji總是不夠用？Google Gboard推Emoji Kitchen新功能　選項多更多

iFixit拆解Motorola RAZR　評為「史上最複雜的手機」維修不易

LINE情人節免費貼圖　「廢物女友」限時開放下載

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

Canon預告將推出EOS 850D以及首款8K無反相機EOS R5

三星沒告訴你的事：Galaxy S20和G​​alaxy Buds+有紅色款

影／Galaxy Buds+跟AirPods比一比！　外媒給了這樣的評價

Galaxy Z Flip動手玩：史上顏值最高摺疊手機

是時候換桌布了！Google Earth View添增千張高解析照片　可免費下載

宏碁電競座艙、ConceptD工作站　獲五項2020年iF設計獎

吃午餐、休息都要安檢！美國法院裁定蘋果要求檢查員工包包時間需支薪　

Emoji總是不夠用？Google Gboard推Emoji Kitchen新功能　選項多更多

iFixit拆解Motorola RAZR　評為「史上最複雜的手機」維修不易

LINE情人節免費貼圖　「廢物女友」限時開放下載

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

許孟哲新婚2月…牽手辣妻海灘奔跑！　趙孟姿「閃到你白內障」

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

3C家電熱門新聞

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

Canon預告將推首款8K無反相機R5

三星S20紅色款曝光並且被證實

LINE情人節免費貼圖　「廢物女友」限時開放下載

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

最威流覽器 Chrome 超越 IE

影／Galaxy Buds+跟AirPods比一比！　外媒給了這樣的評價

Google Earth View添增千張高解析照片　可免費下載

蘋果官網背包照藏玄機　驚見沒有瀏海的iPhone 12...引發熱議

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次

iFixit拆解Motorola RAZR　評為「史上最複雜的手機」維修不易

Galaxy Z Flip動手玩

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

Galaxy S20添Pixel專用「即時字幕」功能

更多熱門

相關新聞

Google工程師欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Google工程師欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Google的「運書」機器人「Bookbot」為Google的Area 120孵化器開發的實驗性產品，但計畫壽命僅有短短的4個月。不過最新消息指出，Bookbot背後的工程團隊擬將其從Google的墳場中拉出來，並成立一家公司讓這台人行道自動貨運機器人得以重生。

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

男種玉米求婚　Google地圖完整紀錄

男種玉米求婚　Google地圖完整紀錄

三星S20系列五大優勢短評

三星S20系列五大優勢短評

關鍵字：

三星Google即時字幕Live CaptionGoogle Duo

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

「肺炎1號」藥方正式公佈

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面