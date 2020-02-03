黨魁戰即刻開打！江啟臣登記參選：將尋求黃復興黨員支持

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委江啟臣3日上午帶了34782份連署書前往國民黨部登記參選國民黨主席，前副主席郝龍斌日前也已領表，預計明日登記，黨魁戰即刻開打。江啟臣表示，他將持續爭取黨內先進的支持，社會賢達、意見領袖都是他拜訪的對象，不論隸屬哪個黨部，都會尋求其支持，當然也包括黃復興黨員。

對於黃復興黨部成為國民黨敗選後的改革箭靶，江啟臣表示，黨主席的工作除了確保改造工程順利以外，凝聚向心力也相當重要，所有的黨員都是黨內資產，尤其黃復興黨員過去對黨一向非常忠貞，在改造過稱中，黨員是改革的夥伴，不是被改革的對象。

他強調，在新時代環境中，應該重新找尋黨員與不同黨部的時代任務與角色，首要工作是增加、強化黨員對黨的向心，而非「改、廢、砍」。

他說，同樣的，也要問黨可以給黨員什麼服務，有了服務才能夠反饋，才會有向心，他希望組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化，這些方式能重新找為黨員對黨的信心。

對於黨內兩岸論述調整，江啟臣表示，討論與辯論必要的，黨畢竟不是一言堂，更不是黨主席說了算，應是黨內討論之後形成最大共識。在民主政治當中，台灣作為主要政黨，黨內的共識也必須與台灣主流民意契合，並貼近民意；不論怎麼討論都必須確保以台灣民主自由為出發點，來討論兩岸未來的走向。

另外，面對罷韓議題，江啟臣表示會尊重人民的基本公民權，但作爲政府必須要求公平公正，韓國瑜是國民黨內從政的黨員同志，黨中央一定要給予支持，協助他把所有的公職工作、市政做好，這是做為一個黨的責任。

郝龍斌與江啟臣分別在春節前後拜會黨內大老，爭取支持，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平；郝龍斌擁有資深黨員與黃復興的青睞，江啟臣的參選則是代表青壯派全面接班，黨內外青年看好。

根據國民黨組發會統計，黨員約26萬多人，取得黨主席被選舉資格，至少要拿到7751份連署書，並訂於5日、6日進行黨員連署查核，經審查通過的候選人於2月7日完成候選人號次抽籤確定候選人。

▲江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／記者羅婉庭攝，下同）