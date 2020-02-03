「只有敵人才會要你裁撤黃復興！」 郝龍斌：他們過去只有犧牲奉獻

▲郝龍斌聯訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在敗選後掀起改革聲浪，黃復興黨部成為箭靶。對此，前副主席郝龍斌3日下午表示，黃復興過去對國民黨只有奉獻犧牲，只有敵人才會要國民黨裁撤黃復興。

郝龍斌4日將登記參選國民黨主席，對於黨內傳出裁撤黃復興黨部的聲音，他表示，黃復興是最認同、最支持國民黨，過去只有奉獻、犧牲，從來沒有從國民黨拿到任何好處。

他說，這樣的組織要不只要在國民黨內繼續存在，並要將他們的改善體質，協助國民黨，讓國民黨更茁壯，在國民黨改革、年輕化、世代傳承中，黃復興黨部新血的加入都是未來黨主席的重要職責，但是「只有敵人會要你裁撤黃復興」。

江啟臣上午也表示，所有的黨員都是黨內資產，尤其黃復興黨員過去對黨一向非常忠貞，在改造過稱中，黨員是改革的夥伴，不是被改革的對象，再參選黨主席的過程中，他將爭取黃復興黨員的支持。

另外，郝龍斌日前發出北京不承認中華民國就斷三通的豪語，與前總統馬英九及立委江啟臣的意見不同。對此，郝龍斌表示，他強調的是善意，當初有三通就是因為兩岸間有互不否認的善意，後來發展成「九二共識，一中各表」。

他指出，現在大陸不承認中華民國存在的事實，兩岸間沒有共識，關係緊繃，在民進黨不承認九二共識前提下，外交、國際空間都受到非常多打壓，現在要積極爭取加入WHO、WHA，大陸也沒有善意回應。

郝龍斌強調，今天看到武漢台商的包機回台，這是小小的善意，也是好的開始，當初三通是在善意下達成的，現在更需要兩岸間有善意，可是國民黨已非執政黨，現在的善意應由共產黨、民進黨互相凝聚共識，他希望，中共能先展現善意。

郝龍斌表示，總統蔡英文的817萬張選票清楚告訴國民黨要反省，也告訴共產黨台灣有恐懼被併吞的危機感，中共必須消弭台灣的亡國感，用各種方式展現善意，以大事小要能容，交流交往展現善意是重要因素，希望大陸正視中華民國存在的事實，因為中華民國也是兩岸間最重要連結。