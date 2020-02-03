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解決口罩之亂！國民黨團提3解方　籲動用特別預算「免費發給民眾」

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▲▼國民黨團「政府防疫沒配套 口罩開學都亂套」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「政府防疫沒配套 口罩開學都亂套」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心於2日決議，高中以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學，然而私立幼兒園、安親班、補習班未在這波防疫措施內，引發家長反彈聲浪。國民黨團3日上午建議，蔡政府必須盡速明定相關配套措施，也將提出相關特別條例草案，比照SARS發生期間，給予企業紓困、減免賦稅。

國民黨團書記長蔣萬安表示，面對許多民眾反映買不到口罩，具體建議政府：一、配送資訊要透明，政府配發鋪貨送達口罩的時間、地點、數量必須公開透明，不管是透過政府官網還是APP。二、鋪貨通路要普及，除了4大超商、連鎖藥妝店通路之外，網路與社區藥局也必須納入配送、鋪貨的範圍內。三、發送方式要便民，政府可透過村里長辦公室，讓民眾可憑戶口名簿領取，以特別預算免費發送給民眾每日基本量。里長也了解里民內，有哪些獨居老人、身障人士或得到口罩使用，讓防疫工作不會出現死角，如此更可避免民眾搶購，同時亦能安定民心，避免恐慌。

▲▼國民黨團「政府防疫沒配套 口罩開學都亂套」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

有關防疫照顧假的部分，蔣萬安強調，勞動部不能只說雇主不能拒絕，重點在於出勤、薪資問題該如何認定？勞動部將問題推給資方，表示依公司規定處裡，是不負責任的做法。

蔣萬安表示，國民黨團將在這個會期提出相關特別條例法案，對於遭受到疫情衝擊的產業，比照SARS發生期間，給予企業紓困、減免賦稅，希望朝野各黨團能夠支持特別條例草案，讓國人與企業主都能夠安心。

與會的台北市托嬰協會會長侯美姈、中華幼兒教育協會蘇傳臣理事長皆反映，全國有將近6千名托育工作人員，照顧約3萬名0至2歲嬰幼兒，這些托育嬰機構出現了口罩、酒精庫存量不足問題，原本配合廠商因政府政策而停止供貨，呼籲政府必須重視。此外，私托、私幼老師萬一請防疫照顧假，機構又臨時找不到人代理，最後影響的，還是防疫上的疑慮。

▲▼國民黨團「政府防疫沒配套 口罩開學都亂套」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

首席副書記長林奕華表示，政府不斷告訴國人「有政府、請安心」、「口罩供貨量無虞」，結果事實是民眾到處都買不到口罩，根本無助減緩「口罩之亂」。教育部昨日宣布高中以下學校開學日延後2周，她質疑教育部突然決策開學日延後，是疫情擴大？還是因為兒童口罩供應不及，乾脆叫學生待在家裡別去上課？日前，中央疾病指揮中心在1月31日還告訴國人，一般健康的學生是不用戴口罩上學，怎麼不到72小時，教育部就宣布延後開學？

林奕華批評，高中以下學校延後開學，公立幼兒園也跟著延後，但是全國私托早就已經開學，並未列入這次延後開學名單中，另外如育嬰中心、安親班、補習班早就已經在運作，政府防疫工作不應只做半套。

▲▼國民黨團「政府防疫沒配套 口罩開學都亂套」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委洪孟楷質疑，目前台灣確診病例有10例，萬一在2月25日確診病例攀升、疫情蔓延時，是否繼續宣布延後開學嗎？延後開學還究竟是疫情嚴重？還是口罩供應不足？教育部必須即時對外說清楚。除了延後開學，學校是否備妥酒精、口罩、消毒水，定期在校園內外進行消毒？學校保健室內，是否已經備妥一定比例的口罩因應？洪孟楷指出，在一「罩」難求之下，被教育部摒除在外的私幼、育嬰機構的老師、廚工和行政人員，他們的口罩需求教育部必須重視並且充分提供。

國民黨立委萬美玲表示，錯誤的政策比疫情還可怕，不透明的資訊會造成國人更大的恐慌，再次呼籲政府，既然已經全數徵收口罩統一配送，務必要將配送數量公開透明，同時政府必須重新盤點各級學校防疫設備是否充足、堪用，利用這2周延後開學的時間做好校園防疫準備。

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