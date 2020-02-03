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解決搶口罩之亂　國民黨建議「實名制」：憑健保卡或身分證購買

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▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

▲超商口罩售完。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎來勢洶洶，讓國人掀起「搶口罩風波」，僅管經濟部1日表達口罩傍晚就會到貨，但還是有許多民眾反映買不到。對此，國民黨文傳會代理主委王育敏3日表示，呼應新北市長侯友宜提出的以健保卡領取口罩提議，使用實名制方式。

國民黨呼應侯友宜提出以用健保卡領取口罩的提議。王育敏則表達認同，憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，以落實資源公平分配，並照顧到每位有口罩需求的國民。

▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

此外，為避免通路或分裝成本導致政府訂定的口罩售價高於市場行情，王育敏進一步建議，應回歸政府體制的分配作業，政府徵購的口罩可層層分配至各縣市政府，再統籌分送至各鄉鎮區公所，甚至細分至村里長辦公室，依據設籍名冊，由在籍居民前往領取或購買，不僅能確保人人能領取口罩，也能解決當前民眾排隊搶購或「求罩無門」的亂象。

「資訊公開透明是消除民眾疑慮的不二法門」，王育敏呼籲，政府應該公布具體數據，告訴國人每天生產了多少口罩？政府統一控管了多少？分配到各地的數量有多少？王育敏認為，行政院應該於官方網站首頁的顯著處，以表格方式將口罩運用的相關數據清楚呈現，且定時更新，以降低民眾擔心口罩短缺的恐慌，也可避免不必要的謠言或揣測。

王育敏強調，國民黨本於在野黨的監督之責，向行政部門提出建言，衷心期盼民進黨政府能在不斷累積的防疫經驗中，吸取錯誤的教訓，並檢討改進，擬定完善的配套措施，揭露完整的相關資訊，讓口罩亂象儘早落幕，也讓台灣民眾儘早回歸正常的生活。

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