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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／武漢蔬菜價格下降14%！陸商務部：供應能力達到正常水準

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲武漢蔬菜價格下降14%。（圖／翻攝自中新網）

《北京》大陸商務部：武漢蔬菜價格下降14% 供應能力達到正常水準

大陸商務部副部長王炳楠3日稱，目前大陸生活必需品供應總體充足，價格穩定；湖北是保證市場供應重中之重之地，當前供應能力得到加強，蔬菜已達到正常供應能力正常水準，其中武漢兩個最大批發市場蔬菜有庫存8772噸，3個大超市庫存量達2115噸，比3天前增加19.2%，零售價格下降14%。（中新社）

《江蘇》蘇州出台十條政策支援中小企業共渡難關

蘇州市2日公佈了《蘇州市人民政府關於應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支援中小企業共渡難關的十條政策意見》。意見表示，將對受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響、生產經營遇到困難的中小企業提供加大金融支援、穩定職工隊伍、減輕企業負擔3大類支援措施。（中新社）

《甘肅》甘肅多舉暢通鮮活農產品「進得了城入得了店」

甘肅省農業農村廳2日公佈，針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，該廳及時掌握土豆、洋蔥等省內庫存量及價格和蔬菜主要品種價格、銷售情況，協調多部門暢通鮮活農產品「綠色通道」，促進蔬菜快速有序流通，確保鮮活農產品進得了城、入得了店，不脫銷、不斷檔。（中新社）

《四川》四川出台「菜八條」加強農產品穩產保供

四川省農業農村廳2日公佈，為防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間出現農產品價格異常，四川省近日出台《關於做好當前四川「菜籃子」產品穩產保供的通知》，以8條措施確保四川豬肉、蔬菜等重要農產品不斷檔、不脫銷，供應充足。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲甘肅多舉暢通鮮活農產品。（圖／翻攝自中新網）

《海南》海南春運進出島客流大幅下降 預計疫情現拐點後迎返程高峰

受近期新型肺炎疫情的影響，海南進出島客流量較往年大幅下降。資料顯示，2月1日，海南省進出島（含民航、港口）旅客7.59萬人次，年增率下降75.67%。（中新社）

《重慶》重慶開啟全球採購模式 擴大醫療物資進口

重慶市商務委員會2日表示，為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的醫療物資保障工作，當地開啟全球採購模式，擴大醫療物資進口。（中新社）

《福建》福建沿海鐵路積極搶運援湖北物資

福建沿海鐵路正積極搶運援鄂物資。據鐵路部門2日透露，當天，19箱口罩、17箱護目鏡、20箱洗手液將從福州站出發運往湖北武昌。（中新社）

《北京》1月2月應繳社保費暫延至3月底

因疫情防控，北京暫定將1月、2月應繳社會保險費徵收期延長至3月底。北京市人力資源和社會保障局發佈通知，允許參保企業和個人延期辦理業務。（北京日報）

▼海南春運進出島客流大幅下降。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
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深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份
防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚
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