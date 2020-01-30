華聞快遞／哈爾濱儲備蔬菜300噸投放市場　低於市場均價超過20%

▲投放的儲備蔬菜。（圖／中新社）

《黑龍江》哈爾濱儲備蔬菜300噸投放市場 低於市場均價超過20%

哈爾濱市商務局30日發布消息，為做好新型冠狀病毒肺炎疫情期間蔬菜市場供應穩定，充分發揮市級儲備蔬菜市場調節作用，計劃投放300噸白菜，價格低於市場平均價格超過20%。（中新社）

《湖南》湖南省27家重點企業趕工生產防疫物資

隨著湖南省第三批工作組進駐，湖南27家防疫物資重點企業進入「馬力全開」模式，加快生產新型冠狀病毒感染肺炎防疫所需的物資，其中口罩日生產能力有望提高到100萬隻以上。（中新社）

《北京》大陸國家市場監管總局：嚴查哄抬口罩價格等典型案件

為保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控工作，大陸國家市場監管總局近日陸續公開，將一批查辦哄抬口罩價格的典型案件曝光，而違法行為主要為涉嫌哄抬價格、不按規定明碼標價、強制搭售等。（中新社）

《北京》大陸國家郵政局：盡量避免郵件快件在武漢周轉 對郵件二次消毒

大陸國家郵政局市場監管司副司長侯延波30日表示，1月24日至29日，全國郵政業攬收包裹8125萬件，年增率增長76.6%；投遞包裹7817萬件，年增率增長110.34%。他提到，針對武漢地區的寄遞服務，國家郵政局進行了重點安排，盡量避免郵件快件在武漢周轉。

▲工作人員分揀抵達的包裹。（圖／中新社）

《青海》青海各界支援湖北共同戰「疫」

滿載藥品和蔬菜的列車30日從青海省西寧火車站駛出。疫情發生後，青海各界紛紛籌款籌物，共同抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，據了解這是大陸鐵路青藏集團公司捐贈前發往武漢局集團公司的4000盒治療肺炎，包括緊急藥品和15噸蔬菜。（中新社）

《重慶》2022年累計引進百所高校和科研院所

重慶市政府辦公廳日前印發《重慶市引進科技創新資源行動計劃》，提出到2022年累計引進100所高校、科研院所和企業在渝佈局研發機構，助力重慶實現創新發展。（中新社）

《海南》創造更有吸引力的投資環境

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約儀式日前舉行，本次集中開工項目共129個，總投資1,254億元（人民幣，下同），其中，總投資50億元以上的項目3個、總投資10億至50億元的項目23個、總投資1億至10億元的專案73個，計畫年底前完成投資105億元。（中新社）

《浙江》浙商企業設立13.3億疫情防控專項基金捐 款捐物5.58億元人民幣

截至1月29日21時，浙商企業設立了共計13.3億元的疫情防控專項基金，捐款捐物共計5.58億元，還有浙商企業利用自身優勢，採購和捐贈防控疫情所需物資。同時海外浙商也積極行動，籌措、捐贈疫情防控的急需物資運送回大陸。（中新社）

▼浙江省新型冠狀肺炎疫情情況通報新聞發布會30日在杭州舉行。（圖／中新社）