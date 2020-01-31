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華聞快遞／支援武漢肺炎疫情！　大陸央企向湖北捐款近18億元人民幣

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢新型肺炎疫情快速擴散。（圖／路透社）

《北京》支援武漢肺炎疫情！大陸央企向湖北捐款近18億元人民幣

在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情阻擊戰中，中國各大央企積極貢獻力量。目前央企向疫情防控一線捐款總額累計達到17.57億元（人民幣，下同）。（中新社）

《北京》海關總署：過去7天中國進口5622.8萬片口罩

新型肺炎疫情仍在持續，中國海關總署31日公佈的最新數據顯示，1月24日至30日七天內，中國共進口疫情防控物資5917.8萬件，價值2.9億元，其中口罩5622.8萬片。（中新社）

《浙江》浙商企業設立13.3億疫情防控專項基金

截至1月29日21時，浙商企業設立了共計13.3億元的疫情防控專項基金，捐款捐物共計5.58億元，還有浙商企業利用自身優勢，採購和捐贈防控疫情所需物資。（中新社）

《北京》北京市蔬菜品種供應短缺問題已得到緩解

北京市商務局副局長劉梅英指出，從初四開始，部分零售終端蔬菜品種供應短缺問題得到大大緩解，蔬菜品種和數量大幅增加，市場供應基本穩定。（中新社）

▲超市。（圖／中新社）

▲超市。（圖／中新社）

《廣東》華僑城集團向湖北疫情防控一線捐款3000萬元人民幣

深圳華僑城集團總部透露，為全力支持疫區疫情防控，華僑城集團決定通過國務院國資委專用賬戶向湖北疫情防控一線捐款3000萬元，用於疫情防控，積極履行央企社會責任，助力打贏疫情防控阻擊戰。（中新社）

《上海》上海浦東新區GDP實現7%增長

上海市浦東新區六屆人大七次會議上透露，2019年浦東新區生產總值預計實現7%增長，浦東新區高質量發展再上新台階。上海市浦東新區區長杭迎偉當天表示，2019年浦東新區生​​產總值預計增長7%，規模以上工業總產值穩定在「兆」規模。（中新社）

《北京》京津冀區域發展指數持續提升

大陸國家統計局近日發佈數據，內容顯示，2018年京津冀區域發展指數為160.13，年提高6.14個點。測算結果顯示，2018年京津冀區域共用發展指數、創新發展指數和綠色發展指數分別為248.27、158.27和146.84，是推動京津冀區域發展指數上升的主要力量。（中新社）

《西藏》青藏高原最大國際機場取消多趟大陸國內航班

海機場有限公司透露，從1月31日起，青藏高原最大國際機場——西寧曹家堡國際機場將臨時取消大陸國內多趟航班。此外，青海機場有限公司表示，此外，通往武漢的東航MU9657/8寧波-武漢-西寧及廈航MF8273/4福州-武漢-西寧航班已於1月23日起全部取消，恢復時間待定。（中新社）

▼西寧曹家堡國際機場停機坪。（圖／中新社）

▲西寧曹家堡國際機場停機坪。（圖／中新社）

ET快訊
即／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心19點30分緊急召開記者會
范瑋琪英文懺悔被糾「文法錯太多」　T妹怒：無限上綱霸凌
即／曾公車旅行到奈良！千葉縣20多歲女性確診第15例
武漢滯留台商爆確診首例！　31日下午急送協和醫院住院治療
陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」
快訊／遠航確定廢證！民航局：張綱維不發薪恐「罰3年以下刑責」
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