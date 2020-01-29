華聞快遞／福建禁止野生動物交易活動

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《福建》福建禁止野生動物交易活動

為嚴防新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，省林業局、省市場監督管理局、省公安廳、省農業農村廳等四部門28日聯合發佈緊急通知，要求在全國疫情期間，切實落實全面加強野生動物管控、禁止野生動物交易活動的措施。（福建日報）

《北京》陸農業農村部：蔬菜供應總體有保障 多地與武漢點對點保供

大陸農業農村部農情調度顯示，預計中國冬春在田蔬菜面積8400多萬畝、產量1.7億噸，均比去年同期增加2%左右。另據農業農村部1000個蔬菜直報信息點監測，蔬菜產量77萬噸，供應量同比增加2.7%。（中新社）

《山西》山西已投入疫情防控資金超4億元

根據山西省財政廳，截至28日12時，山西共投入疫情防控資金40182萬元（人民幣，下同）。其中，省財政安排3999萬元，各市、縣財政投入36183萬元，統籌用於全省防控費用支出。（中新社）

《廣東》廣東糧庫可滿足全省8個月以上口糧消費

廣東省政府28日指出，廣東糧食蔬菜供應充足，目前糧食庫存，包括各級政府儲備庫存和商業庫存，可滿足全省8個月以上的口糧消費，蔬菜自給率近九成，特別是由於廣東的氣候條件，冬季供菜優勢明顯，水果補給也充足，市民無需過度囤貨。（南方日報）

▲廣東省廣州市。（圖／翻攝自《新華社》）

《四川》營業性麻將場所等暫停營業

四川省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急指揮部28日發佈第2號公告。公告要求，歌舞娛樂、遊戲遊藝、網際網路上網服務場所、營業性麻將場所等具有交叉感染風險的經營單位暫停營業。（四川日報）

《遼寧》遼寧省財政緊急下達基本公共衛生服務補助資金9.3億元

遼寧省28日財政緊急下達基本公共衛生服務補助資金9.3億元，用於基本公共衛生服務和疫情防控相關支出。加上2019年末已經提前下達的11.3億元，以及年初編入省本級部門預算資金0.2億元，今年省財政共籌集下達基本公共衛生服務補助資金20.8億元，人均籌資補助標準達到74元。（遼寧日報）

《重慶》重慶安排疫情防控資金4.5億元

根據重慶市財政局，截至28日，市和區縣已安排疫情防控資金4.5億元。為確保資金及時發揮作用，市財政局已建立疫情防控應急機制，包括資金預撥、物資採購等多個方面。（重慶日報）

《山東》山東推出生活物資保供穩價17條舉措

山東省政府辦公廳發佈《關於在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間保障居民日常生活物資供應穩定市場價格的通知》，從保障源頭供給、搞好商貿流通、暢通運輸通道、加強價格監管、引導市場預期五個方面制定了17條舉措，切實保障春節假期和疫情防控期間居民日常生活物資供應充足、價格穩定。（大眾日報）

▼山東青島浮山灣。（圖／翻攝自《新華社》）