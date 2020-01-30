華聞快遞／廣西暫停省際客運班車進出

▲廣西桂林。（圖／翻攝自《新華社》）

《廣西》廣西暫停省際客運班車進出

廣西交通運輸廳29日印發《廣西壯族自治區交通運輸廳關於暫停進出我區省際客運班車的通知》，決定從1月29日12時起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出廣西所有省際客運班車，恢復時間根據疫情發展情況另行通知。（中新社）

《北京》陸商務部回應「搶購風」：全國商品市場供應有充足保障

大陸商務部相關負責人29日稱，目前全國商品市場供應有充足保障，官方和企業正在全力調運補貨，增加市場供應，「搶購後的空架現象是暫時的。」（中新社）

《四川》四川米麵油、肉蛋奶菜供應足

根據四川省商務廳，目前該省生活必需品供應總體穩定。根據監測，截至目前，全省消費品市場特別是肉蛋奶、米面油、蔬菜等生活必需品供應總體充足、價格基本平穩。（四川日報）

《福建》福建省發佈延遲省內企業復工通知

經福建省委、省政府研究決定，省政府辦公廳29日發布關於延遲省內企業復工的通知，明確除涉及保障城市運行、疫情防控、群眾生活必需及其他涉及重要國計民生的相關企業穩定生產、做好服務保障外，其他企業復工時間不早於2月9日24時。（福建日報）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《山東》山東省財政籌集下達近6.2億元專項用於疫情防控

山東省財政廳獲悉，近日緊急籌集下達專項資金近6.2億元（人民幣，下同），以支持做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控。山東省財政廳有關負責人介紹，此次專項資金包括預撥2億元用於支持全省16市開展疫情防控所需專用設備和快速診斷試劑採購、防護用品儲備及其他相關支出，提升防控能力。（新華社）

《河南》河南省十項舉措嚴把口罩質量關價格關

根據河南省市場監管局，該省就加強疫情防控期間防護類醫療器械質量安全和價格監管，出台十項具體措施。對轄區內醫用防護口罩、醫用外科口罩、一次性使用醫用口罩、醫用一次性防護服和醫用防護服生產廠家嚴格監管，開展一次全面檢查，查找隱患，堵塞漏洞，督促生產經營企業落實好質量安全主體責任，嚴把產品質量關。（鄭州日報）

《海南》海南與疫情防控相關商品一律不得漲價

海南省市場監管局1月28日出台《關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間哄抬價格違法行為認定與處理的指導意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》明確，在我省突發公共衛生事件Ⅰ級、Ⅱ級響應期間，與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關的口罩、消毒用品、溫度計等商品一律不得漲價。（海南日報）

《貴州》貴州頁岩氣年産量力爭2025年達到12億立方米

貴州省政府辦公廳近日下發《關於加快推進頁岩氣産業發展的指導意見(2019—2025年)》，明確要大力提升貴州省頁岩氣勘探開發力度，將頁岩氣打造成天然氣供應的重要組成部分，力爭到2025年，探明頁岩氣儲量達500億立方米，建成頁岩氣年産能達20億立方米、年産量達12億立方米。（新華社）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）