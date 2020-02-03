身障停車證擺右邊！他不小心開錯單…BMW車主囂張嗆：你沒眼睛嗎？

▲苗栗開單員因未看到身障識別證開錯單，遭雙B車主嗆，「你這輩子應該就只能當開單員」。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗頭份1名路邊停車開單員1月30日下午在建國路附近開單，一台BMW車主因把身障停車證放在車前右測，開單員沒看到，開出了一張一般收費單，引來雙B車主不滿，他直嗆開單員，「你是沒眼睛嗎」、「你這輩子應該就只能當開單員」等話，甚至還下車推擠，雙方發生言語衝突。開單員不甘受辱，憤怒報警。

苗栗開單員1月30日下午在建國路一帶執行開單作業，當時他因沒看到BMW黑色轎車右側放置的身障停車證，直覺地開出一般收費單。此時，領有身障停車證的雙B車主發現自己被開錯單，氣憤駕車上前攔停開單員理論，他大聲嗆聲，「我擺在前面就是你要看（身障停車證），旁邊都有走道，你是沒眼睛嗎？所有都要教，你們在做都不會看是不是？拜託你會去重讀，有沒有新手教育之類的」。

▲▼苗栗開單員因未看到身障識別證開錯單，遭雙B上的黑衣車主為難。（圖／東森新聞）

受辱開單員稱，一般若有證件都會放置在車子左前方，方便他們騎車經過時能快速辨識，但當時雙B車主不僅放在錯誤位置，還理直氣壯向他嗆聲，「你這輩子應該就只能當開單員」、「當你的小咖開單員」等污辱言語，讓他感覺倍受污辱。

孰料，這名雙B車主罵完後仍不善罷甘休，竟還下車推擠他，直到他打電話報警，車主才開車離去。開單員無奈表示，如果民眾發現開錯單，可以向停車收費處反映，千萬別像這名車主不停挑釁、口出惡言，甚至動手，這類行為實在是無法讓人接受，目前他已向警方備案，不排除提出告訴。

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