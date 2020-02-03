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苗栗火旁龍活動開跑！11尾祥龍點睛 　客家龍「共下鬧元宵」

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▲2020苗栗火旁龍活動共有11尾祥龍參加，為客家鬧元宵揭序幕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2020苗栗火旁龍活動共有11尾祥龍參加，為客家鬧元宵揭序幕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由苗栗市公所主辦的2020苗栗火旁龍系列活動重頭戲「祥龍開光點睛儀式」以及「貓裏客家龍競技」，2日在香火鼎盛的苗栗市玉清宮前廣場舉行，今年共有來自縣內11支龍隊參加，活動循傳統上香祈福表奏，割雞冠取紅，在熱鬧的鑼鼓聲中為11尾祥龍點睛開光，並擺起龍門陣讓民眾從下方「穿龍門、得好運」，吸引大批民眾參加。

苗栗市長邱鎮軍首先向神明上香奏表，祈求活動舉辦順利，接著以雞冠血加朱砂、白酒調製點睛用的墨水，由來賓為所有龍點眼、耳、鼻、嘴、額及龍身，象徵祥龍被神靈降身，賦予靈氣，在上午的競技比賽結束後，便會開始巡遊各庄里，把神明的祝福帶到各地。

▲苗栗縣長徐耀昌也為12尾祥龍點睛，祈求活動舉辦順利。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌也為祥龍點睛，祈求活動舉辦順利。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，火旁龍活動舉辦22年，在苗栗市公所團隊的努力下，現在是客庄十二大節慶之一，也名列台灣傳統元宵活動「北天燈、南蜂炮、東寒單、西火旁龍」之中，每年都吸引許多遊客前來，他也推薦大家在看完精彩的舞龍競賽後，到大湖採草莓或是去泰安泡溫泉，享受苗栗的好山好水。他祝福所有民眾，在新的一年有「鼠」不完的財富、「鼠」不盡的幸福。

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