春節領薪多6千…她開心以為發年終！公司改口稱「誤匯」　提告討回失敗

▲馮女2019年1月領薪水時多領一筆6828元款項，經確認是終獎金，但公司事後改口稱是誤匯，要求她返還。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

馮姓女子2019年1月領薪資時，發現自己除薪水32807元外還獲得了另筆6828元的款項，經與公司確認，會計表示是年終獎金，但過完年後公司改口，表示這筆款項是誤匯，要求馮女返還，她不肯，被公司提告。橋頭地院審理時認為，因馮女公司說法前後不一，針對「誤匯」無法舉出證據，審結判公司敗訴，馮女免還錢。

據判決，馮女2018年8月27日至2019年3月任職於一公司，她2019年1月31日領薪水時獲得32807元及另筆6828元款項，事隔2日她向公司確認6千多元款項是否為年終，會計表示該筆費用是年終獎金無誤。同年2月15日，公司以LINE向馮女稱，當初此筆費用是「誤匯」，請求馮女返還，馮女不肯，公司對她提告。

法庭上公司主張，馮女1月領得的薪資32807元中，已含過年紅包3600元，薪資單明細馮女都有確認並簽名，指控馮女多拿的6千多元是不當得利，應該返還。馮女回辯，當時接近過年，她收到這筆費用後也沒有再收到其他筆錢，直覺是年終獎金，事後也有做確認，質疑公司怎能發了又要求返還，相當不合理。

法官審理時認為，公司只拿出薪資單明細，還是難以證明這筆款項欠缺給付目的，又薪資單上僅記載3600元是「過年紅包」，無記載「年終獎金」細項，馮女直覺合理，又一般公司企業發放年終獎金另筆支付的情形並非少見，單看薪資單還是難斷定馮女當年沒有「年終獎金」，審結，判公司敗訴，馮女免還錢。

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