檢舉魔人勤拍照…他單月收36張罰單！居民出奇招「口罩、毛巾」擋車牌

▲高雄左營、三民區檢舉達人太多，民眾為避免遭罰，紛紛出奇招遮擋車牌。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄左營區有一條路放眼望去路邊停放的機車車頭全部朝外，原來是這一帶檢舉達人太多，就有人最高紀錄單月收到36張罰單！在地居民為避免被拍紛紛出奇招，連便當店業者都放出了告示牌提醒顧客停車技巧，而隔壁三民區也出現相同情況，在檢舉魔人積極拍照下，可見還有住戶直接拿毛巾、口罩等道具來遮擋車牌，如此行徑也瞬間成了當地的另類特色。

▲為避免被檢舉達人舉發，當地居民連買便當都不忘機車車頭朝外。（圖／東森新聞）

高雄左營區可見一街頭奇景，當地民眾為躲避檢舉達人，停放機車時習慣將車頭朝外，久而久之自然成了大家的小默契。就有附近居們表示，有時候只是買個東西或吃個飯就會被拍，而因檢舉達人出沒時間不固定，就有便當店業者還貼心設置了小看板，提醒大家停車買飯時記得把車子車頭頭朝外，以免受罰。

▲便當店業者也貼心設置告示牌，提醒民眾停車方向。（圖／東森新聞）

另外，類似情形也出現在三民區十全一路上，該區在檢舉魔人瘋狂舉發下，就有一居民曾在1個月內收到36張罰單，總計被罰款2萬多元，他喊冤表示，車子停在自家騎樓下，也有留通道給行人走，但仍被開罰。漸漸地這一帶居民為了避免再吃罰單，沿路可見他們車牌不是用紙板遮擋，就是用毛巾、木板等道具，甚至還有人把口罩拿出來使用。

從被拍畫面看來，居民推測檢舉達人應該是坐在公車上拿錄影機或手機朝兩旁住宅騎樓錄影後，再截圖檢舉。對此，不少住戶都覺得相當無奈，他們認為附近停車位少，不得已之下才會這樣停車，希望相關單位可以通融一下，或針對該區停車問題再做詳細規劃。

▲▼為避免遭罰，甚至有民眾拿出口罩、紙板來阻擋車牌。（圖／東森新聞）

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