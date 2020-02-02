沒事狂打110…苗栗男跩嗆所長：你老婆給我搞7次！一頭撞破玻璃　囂張下場曝

▲苗栗田男狂打110，警方到場處理卻遭辱罵。（示意圖／記者邱中岳攝，與本案當事人無關）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣一名田姓男子2018年間多次撥打110報案電話，警方到場勸導，孰料，他竟跳上警車辱罵警員「你媽X巴」，被逮捕後又在警局對所長口出惡言「你老婆我搞了8次」等語，氣得對方決定提告。法院審理後，依侮辱公務員等罪，判田男應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

判決指出，田男2018年9月25日多次撥打110報案電話，余姓員警下午4時許到場勸導，沒想到他竟跳上警車，辱罵余警「你媽X巴」，被依現行犯逮捕，在回派出所的途中，還不斷狂譙三字經，好不容易抵達派出所，他又對鄭姓所長瘋狂叫囂，「所長，我罵你X你娘，X你娘啦」、「所長，你太太...我搞她7次...你老婆給我搞7次啊，後面給我搞5次啊」、「你老婆有沒有給我剝光衣服我搞了8次了」。

警方見田男情緒不穩，決定替他戴上全罩式安全帽，但他竟用戴著安全帽的頭，朝派出所窗戶猛撞，當場撞破玻璃窗。

不甘受辱的鄭姓所長決定提告。苗栗地方法院審理後，刑事部分依侮辱公務員罪判田男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另依毀損他人物品罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。民事部分田男則需賠償鄭姓所長6千元，賠償余姓員警2千元。

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