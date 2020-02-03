宸鼎生技捐贈萬瓶75％酒精　苗栗6455名學子人手1瓶防疫

▲宸鼎生技捐贈萬瓶酒精給苗栗市各國中、小6455位學生，作好防疫準備。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

武漢新型冠狀病毒疫情陸續蔓延，防疫工作刻不容緩。苗栗市宸鼎生技公司有鑑於此，捐贈濃度75%酒精給本市11所國中、小學共6455名學生人手1瓶予以防範，讓民眾做好手部清潔及環境衛生以有效避免感染。

位在苗栗市的宸鼎生技股份有限公司，利用進口二砂糖經過發酵、蒸餾、精餾，製出高濃度的食用酒精，並在2016年時取得執照成為全國唯一高濃度食用酒精生產線，所產出之酒精可用於酒類、食品、實驗、醫藥等，而且整個製程完全不會產生廢棄物，是高附加價值，更是近17年來台灣食用酒精都仰賴進口後的第一家台灣自製自產食用酒精的廠商。

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▲苗栗市公所也呼籲，民眾出入公共場所，戴口罩及做好手部清潔是很重要的事。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗市長邱鎮軍表示，過年期間研議疫情因應措施，正好宸鼎技術副總經理鍾羿橫連絡盼能善盡社會責任，雙方一拍即合，促成捐贈。邱鎮軍感謝宸鼎生技公司捐贈濃度75％酒精100ML1萬瓶、500ML1000瓶，並將分送苗栗市國中小學。

宸鼎公司技術總監龍清勇指出，考量疫情蔓延，台灣進口酒精恐將面臨困難，因此董事長紀政孝要求全力投入生產線，產製濃度75％酒精，並秉持取之於苗栗、用於苗栗理念，捐贈酒精照顧幼童，加強防疫。

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