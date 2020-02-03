柯文哲曝台商隔離地點　醫：SARS殷鑑不遠啊！要公布也是由疫情指揮官

▲台北市長柯文哲今回應公布台商隔離地點一事。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

滯留武漢400多人今天（3日）晚間搭乘包機返台，台北市長柯文哲前一天受訪時表示，台北市被分到的安置場所就在陽明山台銀宿舍，讓中央疫情指揮中心回應「已經請法務研議當中」；他今要衛福部長陳時中講清楚，「什麼可以講、什麼不能講。」對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金認為，公開收容地點應無助於防疫。

陳志金今天（3日）在「Icu醫生陳志金」臉書粉絲團說，目前疫情等級第二級，中央流行疫情指揮中心由衛福部長擔任指揮官，「地方首長應與中央密切合作，防疫的步調不能亂，SARS的殷鑑不遠啊！能不能公布是可以討論的，但是，如果是可以公布，絕對也是應該由疫情『指揮官』公布！」

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▼衛福部長陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲2日下午受訪，被問及疫情指揮中心選定軍營作為安置場所，他表示，「你說用軍營？不是吧。」他並爆料台北市分到的是在陽明山台銀宿舍，全台有五個安置場所，原則上最標準是一人一間，所以軍營是通鋪也不適當。他之後被追問是否針對爆料道歉，「我會檢討，要被抓去關了是不是？」

中央疫情指揮中心當晚8時召開記者會，被問到柯文哲爆料台北市隔離場所一案是否有相關處置？執行官周志浩正式回應，「這個部分已經請法務研議當中。」柯今嗆陳時中說，自己主張收容所應公開透明，要陳講清楚，什麼可以講、什麼不能講。

▼陳志金臉書發文。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」臉書）