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柯P安置地點風波延燒　名嘴周偉航嗆「徵用他家阿」

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▲▼柯文哲時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲安置地點風波延燒，遭名嘴嗆「徵用他家阿」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者范姜士航／綜合報導

台北市長柯文哲2日下午爆料北部安置地點，引發各界討論，不只附近居民擔心，文化大學學生會也在深夜發布聲明表示可能引發師生緊張情緒，將不利防疫工作進行。名嘴輔大教授周偉航則在臉書怒嗆柯文哲「啊誰曝光地點導致居民抗爭而不能進駐，那就叫曝光的人自己生一個點啊，不然徵用他家。」，但也有網友為柯P辯護認為「他是台北市最高指揮官，第一時間透露給市民知道有什麼錯」？

滯留武漢的400多名台灣人預計今(3)日回台，中央流行疫情指揮中心預計在台商抵台後，進行14天的隔離措施，但基於防疫的原因不便透露隔離地點。但昨日柯文哲在媒體訪問時不小心透露，其中一個地點是在陽明山的台銀宿舍，引發附近居民的恐慌，也讓衛福部表示柯市長逕自公佈地點將可能對此裁罰，但不願表示是否為台銀宿舍，僅說若真的是台銀宿舍，不排除更換地點。

請繼續往下閱讀...

對此，輔大教授周偉航在「特急件小周的人渣文本」發文表示，有關柯文哲曝光可能的隔離觀察地點一事，「啊誰曝光地點導致居民抗爭而不能進駐，那就叫曝光的人自己生一個點啊，不然徵用他家。」

文章發出沒多久，讓不少支持及批評的網友在下方留言「統一指揮調度的單位因為他擅自放話而造成民眾不信任與恐慌」、「難得認同你這篇」、「很好啊，及早曝光，及早應變啊」、「他是台北市最高指揮官，當知道中央想設置的地點，第一時間透露給市民知道，某方面也算是好事。」、「我是覺得我們的人民素質還不夠，不太能公開」。

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