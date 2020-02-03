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柯P爆料隔離地引論戰　網：美日韓收容所都透明公開

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,北京國際機場。（圖／路透）

▲武漢台商預計今日包機返台，下機後將進行隔離。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

滯留武漢的台灣人預計今天（3日）晚間返抵國門，中央流行疫情指揮中心尚未公布下機後的隔離地點，台北市長柯文哲在2日受訪時爆料「安置場所可能為陽明山的台銀宿舍」後，衛福部長回應會有相關規定處理，引發各界議論紛紛，也讓這400多位返台的安置地點更被關注。

在公佈滯留武漢台人將返台後，大家一直都很關心安置地點到底在哪，柯文哲的花東後援會長林冠任就在臉書發文批評政府的作為，一方面不公開，說會引發恐慌，然後用處罰來做控制，找法條來辦你，但民主政體的國家，在防疫上是採取公開透明，公開告知的態度去做，而且不只一個國家這麼做，包含日本、韓國、美國、澳洲都有公布收容所鎖在地的相關消息。

▲▼ 南韓首架撤僑包機抵達金浦機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓首架撤僑包機抵達金浦機場。（圖／達志影像／美聯社）

鄉民也在PTT八卦版發文詢問「鄉民支不支持公開台商隔離地點」，內容提及聽說現在洩漏隔離地點的可能會被開罰，支持不公開的人說公開隔離地點，可能造成恐慌；但也有人反對說，人民有知的權利，他想問各位鄉民支不支持公開台商的隔離地點。

▲▼台商返台是否公佈隔離地點，引發兩派論戰。（圖／翻攝自PTT）

▲台商返台是否公佈隔離地點，引發兩派論戰。（圖／翻攝自PTT）

網友在下方掀起兩派的論戰，不支持方表示，「除非被丟到附近都沒人住的地方，不然不要公布」、「不支持，口罩甚麼的我也絕對不會去搶」、「不支持，一堆記者肯定跑去天天跟拍」、「不支持，知道幹嘛？」、「公佈出來又要一堆人浪費口罩去抗議」，但多數的網友仍希望公佈地點，「公開啊，不公開是在怕啥？擺哪都有人抗議啦」、「不公開到時放在要命的地方還沒人知」、「公開很好啊，總比什麼都壓消息維穩好」、「公開早應變」。

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