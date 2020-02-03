山東發現60起聚集性疫情！　1女武漢返回後「傳染6人」...家人同事都中招

▲山東省發現聚集性疫情60起。（示意圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎截至3日上午新增2829例，累計確診1.7萬例，其中山東省目前已發現聚集性疫情60起，其中49起為家庭聚集性、6起同事間聚集性、5起集體暴露，平均每起聚集性疫情傳播病例數2.15例。

▲2日的發佈會。（圖／大眾日報）

山東省政府新聞辦2日的發佈會指出，全省累計報告225例確診病例，其中男性131例，佔58.22%，女性94例，佔41.78%；年齡最小的9個月、最大的86歲，20歲以下的13例。

值得注意的是，山東目前已發現聚集性疫情60起，其中49起為家庭聚集性、6起同事間聚集性、5起集體暴露。平均每起聚集性疫情傳播病例數2.15例。具體來看，臨沂市某患者傳播6例病例就比較典型，其自武漢返回後，因家庭就餐和同事聚餐，共同暴露的人員中，該患者丈夫、兒子、兒媳和兒子的岳母、妻弟以及一個同事6人確診。

另外，煙台、青島的確診病例中，有4例是在參加雲南旅行期間感染，另外同團旅行者中還發現1例無症狀感染者，回到煙台後，傳給了3名家庭成員。

會上指出，225例確診病例中，146例有外省居住或旅行史，佔64.89%，其中130例來自湖北省,佔57.78%；16例有雲南、浙江等其他外地居住或旅行史；輸入性病例佔比由1月28日的82.2%下降到目前的64.89%；密切接觸者79例，佔確診病例的35.1%，其中4例還需要進一步確定最初的傳染源。

▼ 新增病例數據圖。（圖／大眾日報）