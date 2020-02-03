死亡人數超SARS！武漢肺炎「1個月致死人數」達361　再新增病例2829例

▲武漢肺炎死亡人數超SARS。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情持續增加，截至2月2日24時，大陸國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告死亡病例361例，這一數字已經超過自2002年末至2003年8月16日10時大陸累計報告非典型肺炎（SARS）死亡病例349例。

2月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例（湖北省139例），新增死亡病例57例（湖北省56例，重慶市1例），新增治癒出院病例147例（湖北省80例），新增疑似病例5173例（湖北省3260例）。

截至2月2日24時，大陸國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例17205例（北京市核減3例，江西省核減1例），現有重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21558例。

目前累計追蹤到密切接觸者189583人，當日解除醫學觀察10055人，共有152700人正在接受醫學觀察。

此外，香港特別行政區確診病例15例，澳門特別行政區確診病例8例。