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「口罩進貨時間」直接貼門口！　嘉義市公開透明…黃敏惠：減少民眾恐慌

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嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

▲藥局門口公告上寫明「口罩進貨銷售時間」。（圖／嘉義市政府）

記者陳俊宏／綜合報導

全民瘋搶口罩，嘉義市政府表示，由於口罩貨源緊繃，為使民眾更為安心，市府積極與藥局、藥妝店、超商、醫療器材行等溝通，請店家張貼「口罩上架與貨源狀況」於明顯處，讓民眾一目了然口罩上架銷售時間，安定民心。

嘉義市長黃敏惠2日晚間特別前往興業西路弘安藥局、佑全藥粧等藥局與藥妝店，感謝他們共同配合張貼。她表示，要特別感謝藥局等通路的幫忙與協助，在防疫的關鍵時刻，以更公開透明的資訊讓民眾了解口罩供應狀況，有助於減少民眾恐慌，也再次提醒口罩配戴的要訣與時機，真正做好健康自主管理。

嘉義市衛生局表示，從3日開始，藥局、藥妝店、醫療器材行、超商，將陸續在明顯處張貼口罩上架時間與供應狀況，同時提醒民眾口罩配戴的要訣，「先洗手再戴口罩；有顏色的面朝外；口罩壓條貼緊鼻樑；口罩的丟棄要找有蓋垃圾桶」。

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▼民眾可透過公告知道口罩何時進貨。（圖／嘉義市政府）

嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

▼黃敏惠到藥局視察。（圖／嘉義市政府）

嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

衛生局說，同時注意戴口罩的時機，例如看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，健康民眾與在戶外無須戴口罩，也籲請企業保持辦公環境的通風。

衛生局指出，另外，除了配戴口罩外，最具體有效又經濟實惠的方法就是「勤洗手」，不論是使用肥皂的濕洗或消毒液的乾洗，都可以達到防疫效果。

此外，衛生局強調，市府已經設立「醫事口罩平台」，迅速解決醫事人員口罩供需，同時也將以醫事機構及辦理具感染風險民眾管理機構，為優先撥借對象；若上述單位有急迫需求（如口罩儲量低於2天），請及時向所屬公會登記，衛生局將立即撥借給醫事機構應急，保障第一線醫療院所防疫安全，並維持醫事服務正常運作。

▼黃敏惠感謝業者配合張貼公告。（圖／嘉義市政府）

嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

▼現在口罩成了搶手貨。（圖／嘉義市政府）

嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

▼衛生局指出，除配戴口罩外，最具體有效又經濟實惠的方法就是勤洗手。（點圖可放大／嘉義市政府）

嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

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