快訊／確定今晚回台！　武漢台協證實：搭陸籍航空降落桃園機場

▲滯留武漢台胞家屬。（圖／記者陳政錄攝）

記者劉亭、陳政錄／武漢─台北報導

滯留武漢的台灣人確定今天晚上可以回家了！武漢台協會長蕭永瑞證實，接獲台辦消息，今天會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，非先前說的華航，將降落在桃園機場，時間目前還在協商中。

另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約八點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

針對媒體報導滯留武漢國人包機回台最快今晚抵達一事，海基會3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。海基會強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。

▼桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，在第二航廈進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

就武漢台辦發給滯留台人的登記表、承諾書內容，包括基本資料，以及各項要求，包括欲返回台灣的民眾，必須承諾自覺主動配合做好疫情監測防控和其他安全保障工作，「如發現有疑似病情或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察。」

根據台北市家長會長協會總會長徐正文說法，目前他所了解，滯留湖北地區的台灣民眾約有503人，其中多為短期出差、探親或旅遊。