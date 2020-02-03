大馬中國領事館疑有3箱爆裂物　一引爆「碰！」…N95口罩飛滿天

▲中國外館疑有3爆裂物。（圖／翻攝自微博／觀察者網）



記者董美琪／綜合報導

中國駐馬來西亞檳城總領事館外，1月31日被發現三個可疑的紙箱，領事館一看立刻報警處理，當地警消小心翼翼地前來引爆，沒想到瞬間一堆「白色物品」被炸飛天，仔細一看，裡面竟全都是N95口罩。消息傳出引起網路瘋傳，網友笑倒直呼「不要浪費口罩啦！」

多家馬來西亞媒體報導，領事館當天下午3時20分許報警，稱發現不明紙箱，擔心是被人放置爆裂物或是炸彈。當地消防人員到場後，出動遙控機器人，拆彈小組也全副武裝準備進行引爆，救護車也在一旁等待，深怕一不小心會引發大爆炸。

由於經過近3個小時仍然無法識別箱中物品，決定當場引爆。沒想到當箱子被引爆時，最後竟然是一堆N95口罩噴飛出來，雖然有驚無險，但也引起譁然。馬來西亞光華網稱，箱子疑似是支持大陸武漢的民眾所放的，網路也有流傳一段影片，當天有數名男子在領事館前舉「武漢挺住」牌子聲援。

不少網友看了紛紛傻眼表示「這三X啦防疫物資炸掉」、「笑死」、「不要浪費口罩啦」、「這啥劇情」、「人家一片心意你就給他炸了」、「被引爆的口罩」、「肚子好痛XD」、「太神啦」、「人家只是送口罩而已」，但也有人說「捐口罩好好捐，别偷偷摸摸搞得像危險物品」。

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