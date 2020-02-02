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口罩買不到　趙少康怒指始作俑者「都是蘇貞昌」

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▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎蔓延引起「口罩之亂」，各大藥局、藥妝店口罩缺貨引起民眾擔憂，政府雖然緊急宣布統一調度口罩、價格統一，並限制購買數量，但仍有許多民眾買不到。對此，主持人趙少康表示，始作俑者就是行政院長蘇貞昌。

農曆春節過後，不少學生即將開學，群體相處恐引發病毒感染增加的可能性，但口罩卻缺貨讓不少家長擔心。趙少康在2日播出的《少康戰情室》表示，教育部現在說不是每個學生都要戴口罩，「到底要戴還是不要戴，要講清楚啊！」

趙少康認為，現在大家都買不到口罩「始作俑者就是蘇貞昌，一開始說給大陸幹嘛？我們自己都不夠，大家聽到不夠當然就搶啊」，雖然後來總統蔡英文講好聽一點行有餘力再幫助別人，但現在看起來就是不夠，真的要搶，政府還說不是每個人要戴，「越講越糟，覺得政府騙人，不相信政府，那為什麼一開始不講不用戴口罩，現在不夠了又說不一定要戴，不夠了才說不一定要戴，那誰要相信你？」

趙少康指出，政府既然徵用工廠，花2億去搞60條生產線，就學新加坡嘛讓里長去發口罩，有那麼困難嗎？政府雖然說徵用了，大家還是去搶啊，「告訴我誰要戴？有口罩戴沒口罩不？是這個意思嗎？」

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